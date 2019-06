Se busca candidato demócrata para las presidenciales de EEUU

Joe Biden, quien lidera la carrera por la nominación demócrata para la elección presidencial de 2020 en Estados Unidos, ha anunciado que ya no se opone al uso de fondos federales para financiar abortos. Biden, ex senador y ex vicepresidente de Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama, ha apoyado durante décadas una disposición controvertida sobre este tema, la enmienda Hyde.

Esta enmienda de 1976 limita estrictamente a los casos de violación, incesto o peligro para la vida de la madre el uso de fondos federales para financiar abortos a través del sistema de seguro de salud público Medicaid, que atiende a los estadounidenses más vulnerables.

Biden, un católico de 76 años que se opone personalmente al aborto, ha votado docenas de veces a favor de la enmienda Hyde.Pero fue criticado duramente esta semana por otros candidatos a la nominación demócrata cuando su equipo de campaña confirmó que aún apoyaba la polémica enmienda.

El debate sobre el aborto ha sido reavivado por varios estados liderados por republicanos que han adoptado medidas restrictivas en los últimos meses.

"Los derechos y la salud de las mujeres son atacados de una manera que constituye un intento de revertir todo el progreso que hemos logrado en los últimos 50 años", dijo el ex vicepresidente en Twitter."Si creo, como lo hago, que la salud es un derecho, ya no puedo apoyar una enmienda que hace que este derecho dependa del código postal de una persona", escribió.

La cuestión del aborto y la de una posible revisión de la decisión histórica de la Corte Suprema provoca intensos debates en la perspectiva de la elección presidencial de 2020, en la que se medirán el republicano Donald Trump y quien gane la nominación en las primarias demócratas.

El cambio de posición de Biden viene después de una serie de declaraciones de sus rivales demócratas hostiles a la controvertida enmienda.

"Debemos derogar la enmienda Hyde", reaccionó el senador independiente Bernie Sanders, que los sondeos sitúan en segundo lugar en la carrera por la investidura demócrata. "No apoyo la enmienda Hyde y lucharé por su derogación", declaró a la prensa la senadora progresista Elizabeth Warren, tercera en los sondeos.

"Ninguna mujer debe ver limitado el acceso al aborto por sus ingresos", tuiteó la cuarta, la senadora demócrata Kamala Harris.