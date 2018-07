Salen a la luz fotos del asesino de Charleston y un manifiesto que puede ser suyo

Medios estadounidenses se hicieron eco de un sitio de internet con fotos del asesino múltiple de la ciudad de Charleston, Dylann Roof, en el que aparecen fotos suyas y que incluye un manifiesto racista que podría ser de su autoría. El sitio lleva el nombre de 'Last Rhodesian' (el último rodesiano), en referencia a la antigua república de Rodesia, donde imperó un régimen racista gobernado por la minoría blanca, hasta que en 1980 se convirtió en Zimbabue.

Según el diario The New York Times, no está claro si el manifiesto que incluye el sitio fue escrito por Roof, el autor confeso de los disparos que el miércoles pasado terminaron con la vida de nueve personas en una iglesia de Charleston (Carolina del Sur). El sitio incluye una fotografía de Roof amenazando a la cámara con una pistola, otra toma armado y portando una bandera confederada y una más en la que sale retratado quemando una bandera estadounidense.

En otra de las tomas aparece una pistola con siete balas, una Glock calibre 45, el mismo modelo que, de acuerdo con las investigaciones, fue el que utilizó Roof para el asesinato múltiple de Charleston. El sitio da acceso a un texto de cuatro folios en los que el autor expresa conceptos racistas, muestra su "odio" contra la bandera estadounidense y termina con "una explicación" sobre acciones que no precisa.

En uno de los últimos párrafos, el autor sostiene que ha elegido Charleston para sus acciones "porque es la ciudad más histórica" de su estado y porque llegó a tener la mayor proporción de población negra frente a los blancos.

También lamenta que en su región ya no haya "skinheads" ni un "auténtico" Ku Klux Klan y que los principios racistas de esos grupos violentos solo son trasladados a internet. "Alguien tiene que tener el coraje de hacerlo en la vida real, y supongo que ése debo ser yo", sostiene el autor del manifiesto racista.

El texto no lleva firma ni fecha, pero al final el autor, que se describe como un "blanco nacionalista", se disculpa por los errores tipográficos porque, según dice, "está con gran prisa". De la información también se hizo eco el diario New York Post, en ese caso incluyendo un enlace con la dirección original del sitio. Según el Times, la dirección de la web fue registrada en febrero pasado con el nombre de Dylann Roof, el mismo del asesino de Charleston.