Rusia dice que la entrega de armamento a Ucrania tendrá consecuencias "impredecibles"

La Unión Europea ha aprobado este lunes el envío de más ayuda económica y de más armas a Ucrania. Por su parte, Alemania ya ha dicho que autorizará que los países miembros envíen tanques Leopard a Ucrania mientras que Polonia ha anunciado que pedirá permiso para hacerlo.

Consecuencias "impredecibles"

El Gobierno de Rusia ha destacado este lunes que la entrega de armamento a Ucrania tiene consecuencias "impredecibles", a lo que añade que "la escalada es el camino más peligroso", en el trascurso del debate sobre la entrega de carros de combate a Kiev para luchar contra la invasión rusa.

"Hemos dicho en repetidas ocasiones que la escalada es el camino más peligroso y que las consecuencias pueden ser impredecibles", ha expresado el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov. "Nuestras señales no han sido percibidas y los opositores de Rusia siguen subiendo las apuestas", ha añadido.

De la misma forma, ha hecho hincapié en que "los objetivos de la operación militar especial serán logrados en cualquier caso y todo el equipamiento militar que está llegando (a Ucrania) a un ritmo acelerado por parte de varias fuentes será aplastado, literalmente", según recoge la agencia rusa de noticias Interfax.

Riabkov manifiesta que la posibilidad de estas entregas son parte de una guerra híbrida entre Estados Unidos y sus aliados y Rusia, antes de señalar que todo envío de armas desde Washington a Kiev será "pulverizado".

Este lunes se ha conocido que Alemania no se va a oponer en el caso de que otros países quieran enviar tanques Leopard a Ucrania. "No nos han hecho la pregunta hasta el momento, pero si nos la hacen, no vamos a oponernos", es lo que ha dicho la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, en una entrevista a una televisión francesa.

La guerra en Ucrania está cerca de cumplir un año desde que comenzara el pasado 24 de febrero.