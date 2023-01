Los rostros de las torturas rusas: "Cuando tienes una bolsa en la cabeza y te golpean, no puedes hacer nada"

Rusia afianza su victoria en Soledar, la ciudad ucraniana que pertenece al óblast de Donetsk. Al menos es lo que asegura Moscú, que ya la da por conquistada, aunque Ucrania lo niega. Desde la ONU han alertado de la situación de los civiles atrapados allí, mientras que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) se ha mostrado partidaria de establecer vías de diálogo con los rusos con la condición de que detengan la invasión.

Las autoridades ucranianas creen que el Kremlin está movilizando tropas desde los campos de entrenamiento de Bielorrusia y Rusia hacia las fronteras. "El enemigo sigue concentrando sus principales esfuerzos en la región de Donetsk. La mayor actividad del enemigo se observa en las direcciones de Bajmut, Lyman y Avdiivka. La situación en las zonas de combate sigue siendo difícil", ha apuntado la inteligencia de Defensa de Ucrania.

Los rostros de las torturas

Mientras Rusia continúa con sus movimientos tácticos y estratégicos, hoy han salido a la luz nuevos testimonios de las torturas del ejército invasor en Jersón. "Cuando tienes una bolsa en la cabeza y te golpean, hay un vacío, no puedes respirar, no puedes hacer nada", ha explicado una de las víctimas.

Otro joven ha recordado el momento en el que fue capturado y golpeado por los militares de Putin. "Me hicieron moratones en la espalda con la forma de la letra Z", una especie de símbolo de guerra.

Rusia avisa que no parará

Día tras día se conocen más pruebas del sanguinario ataque que está llevando a cabo Rusia con su "operación militar especial". No obstante, el Kremlin ha advertido que "lo importante está por llegar". "No es tiempo de parar y frotarse las manos, lo importante está por llegar. En Soledar se ha hecho un trabajo gigantesco, son acciones absolutamente desinteresadas y heroicas. Y no solo en Soledar, sino en muchas zonas donde continúan las operaciones ofensivas", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.