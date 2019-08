Aparcar en la puerta del garaje, bajarte del coche para abrir y volver para aparcar. Una acción sencilla y rápida que hacen millones de personas. En ese tiempo, que casi nunca llega ni al minuto, lo último que se te pasa por la cabeza es que tu coche pueda ser robado.

Pues eso es exactamente lo que le ocurrió el pasado 1 de agosto a un hombre en la ciudad argentina de Córdoba. La cámara de seguridad de un negocio de materiales de construcción grabó el insólito robo de un coche. El conductor, al llegar al portón del que es su comercio, bajó del coche para abrirlo y así poder aparcar en el interior. En los 20 segundos que transcurrió mientras abría la verja, un ladrón logró robarle el vehículo sin que el dueño se enterase de nada.

El afectado relató a medios locales que no se giró en ningún momento porque no escuchó nada debido al ruido procedente del tráfico de la avenida. Así mismo, aseguró haber sido víctima, no de la inseguridad, sino de la violencia. "Es la violencia que está en la calle, lo que nos está acompañando", sentenció.

Aunque las cámaras son una prueba fehaciente de que el coche fue robado, la Asociación de Productores de Seguros consideran que existió "una culpa grave" de abandono del vehículo sin las medidas de seguridad pertinentes e, incluso, alegan "agravamiento de riesgo" por permitir el robo. Por ello, el hombre podría no ser indemnizado.