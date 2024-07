Roba 120.000 euros a su madre gravemente enferma para gastárselos en objetos de lujo

Hayley Matthews, una mujer de 44 años y originaria de Edimburgo, ha sido condenada a dos años y tres meses de prisión por robar 120.000 dólares de las cuentas bancarias de su madre enferma de demencia entre septiembre de 2019 y noviembre de 2022. La condenada usó el dinero robado para gastárselo en lujos.

El plan fraudulento de Matthews fue descubierto cuando otros miembros de la familia cuestionaron el valor del patrimonio de su madre tras su fallecimiento en una instalación hospitalaria en Edimburgo en 2021. Matthews, quien tenía poder notarial sobre los asuntos financieros de su madre, había informado a la familia que el patrimonio valía 36.000 dólares. No obstante, su hermana solicitó los extractos bancarios y reveló un aumento significativo en los retiros de efectivo entre septiembre de 2019 y septiembre de 2021, después de que Janice Matthews fuera ingresada en el hospital.

Cuando su padre, Alistair Matthews, la contactó en enero de 2022 para pedirle una explicación, Hayley admitió haber gastado grandes sumas para su propio beneficio. En varios intercambios de mensajes de texto, ella reconoció: "Tienes razón, he sido pésima manejando el dinero y el papeleo de mamá. Gasté lo que no debía y usé dinero que no debía. No estaba en muy buena situación cuando la cuidaba, pero hice lo mejor que pude".

Una investigación policial posterior descubrió que Matthews había realizado 371 transacciones en PayPal por un total de 42.763 dólares, además de retiros en cajeros automáticos por 38.000 dólares, compras en Amazon por 13.649,97 dólares, un bolso de Mulberry que costó 1.371 dólares y 5.544,82 dólares en compras en The White Company.

"Hayley Matthews fue colocada en una posición de confianza familiar para supervisar los asuntos financieros de su madre, pero abusó de esa responsabilidad al robar miles de dólares y utilizarlas descaradamente para financiar un estilo de vida lujoso. Este caso demuestra que quienes buscan explotar a víctimas vulnerables para su propio beneficio personal serán responsables de sus crímenes". Declaró Lynne Barrie, procuradora fiscal de Lothian y Borders.

Matthews fue declarada culpable de un cargo de malversación en el Tribunal del Sheriff de Edimburgo el 27 de junio y recibió su sentencia de dos años y tres meses de prisión este pasado jueves.

Un agente dispara a una anciana con demencia

Hace un año, en una residencia de ancianos en Cooma, Australia, Clare Nowland, una anciana de 95 años con demencia, fue disparada con un táser por un oficial de policía. El incidente se produjo cuando el personal del centro encontró a Nowland fuera de su habitación con un cuchillo y llamó a la policía.

Al llegar, los agentes intentaron hablar con ella durante varios minutos, pero al no conseguir que soltara el cuchillo y al ver que se acercaba lentamente con su andador, uno de los oficiales disparó el táser, lo que provocó que Nowland cayera al suelo y resultara gravemente herida.

La anciana había tomado el cuchillo de la cocina y estuvo deambulando por las instalaciones durante varias horas antes del suceso. El uso del táser ha sido fuertemente cuestionado, ya que se considera que la situación podría haberse manejado con palabras amables y asistencia adecuada para una persona en su condición.

