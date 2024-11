La rivalidad entre Donald Trump y Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos, en la viñeta gráfica

Los ciudadanos estadounidenses están llamados este martes a las urnas para elegir al próximo presidente de Estados Unidos durante los próximos cuatro años. Las autoridades electorales de Estados Unidos instan a una votación tranquila para evitar disturbios y violencia durante las votaciones de hoy y pide a la población que ignoren las teorías de la conspiración.

La rivalidad se establecen entre la vicepresidenta, Kamala Harris, y el republicano Donald Trump. Los dos candidatos a la Casa Blanca comenzaron su carrera presidencial tras la retirada de Joe Biden. Trump quiere volver a ser reelegido tras perder los comicios frente a él.

La mayoría de colegios electorales cerrarán entre la 01.00 y las 6.00 horas de la España peninsular. La incertidumbre ha reinado en los últimos días. De momento, las encuestas evitan dar por sentada la victoria de alguna de las dos candidaturas. No será hasta que cierren los colegios cuando empiece un goteo de proyecciones y resultados a partir del cual conocer al futuro inquilino de la Casa Blanca.

El sistema electoral de Estados Unidos no es como en España. Técnicamente, los ciudadanos no eligen de manera directa al presidente, sino a los integrantes del Colegio Electoral: un particular sistema que establece que la candidatura vencedora en cada estado se lleva todos los representantes en juego en dicho territorio; a excepción de Maine y Nebraska, donde el reparto es proporcional.

En la viñeta gráfica se puede ver a los dos candidatos, Trump y Harris, en una maratón, simulando la carrera presidencial a la Casa Blanca. Y en la que los dos aspirantes a ser elegidos como presidentes del país están cerca de la línea de meta.

La campaña electoral ha estado marcada por dos intentos de asesinato, un expresidente pendiente de juicios que podrían enviarlo a prisión, la primera mujer afroamericana en liza o la guerra en Ucrania y Gaza.

Los primeros en abrir los colegios han sido los vecinos de Vermont (noreste) y los últimos en abrir serán California e Idaho, seguidos de Washington, Alaska y Hawái.

