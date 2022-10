Rishi Sunak llega al poder en un momento crítico para Reino Unido: "Hay que afinar donde se pone el gasto público"

La elección de Rishi Sunak como nuevo primer ministro británico ha sido todo un alivio para los mercados, pero no para la sociedad británica, que sigue muy dividida en torno a la crisis política que se cierne sobre el país desde la dimisión de Boris Johnson el pasado 7 de julio. La elección de Liz Truss y su breve mandato solo han servido para disparar a los laboristas en las encuestas y para que medio país esté pidiendo elecciones generales. Rishi Sunak ya avisa de que agotará la legislatura y de que no piensa convocar elecciones anticipadas.

En medio de ese caótico panorama político que afronta Reino Unido, Vicente Vallés ha entrevistado en Antena 3 Noticias a Miriam González, abogada internacional y experta en política británica, que nos ha dado algunas de las claves a tener en cuenta en esta nueva etapa política de Reino Unido. Sobre Rishi Sunak, ha querido hacer una primera valoración, asegurando que con él, se puede "esperar más credibilidad económica que la de Liz Truss, más ética que la de Boris Johnson", sus dos predecesores en el cargo, e indicando que "será una persona más pragmática" que ellos.

En alusión a las tensiones internas de los conservadores, Sunak afronta un partido muy fragmentado internamente, pero que, a juicio de González, tiene un objetivo por encima de cualquier otro: "Tiene un partido muy dividido que no les une nada más que el ansia de poder". Señala, además, que la crisis que viven los conservadores no es algo que haya surgido de la nada: "Al Reino Unido le ocurren muchas cosas". El factor más importante, indica, es que "hay una serie de decisiones fatídicas a partir de 2016 " (cuando David Cameron dimite por consumarse el Brexit): "Eligieron a gente que no tenían que haber elegido".

El perfil de Sunak para los retos venideros

Rishi Sunak es un conocido euroescéptico que, al igual que sus dos antecesores, apoyó públicamente el Brexit: "Es muy pro-brexit, muy antieuropeo, a los 17 años, ya estaba hablando contra Europa". No obstante, González considera que será más calmado en las relaciones con la Unión Europea, a diferencia de lo que fue Boris Johnson cuando culminó el Brexit, y de lo tajante que fue Truss en su breve mandato: "que ha habido con la UE, que muchas veces eran fabricados para agradar a su militancia".

A nivel económico, González señala que "hay que afinar donde se pone el gasto público" para evitar nuevos choques en el plan fiscal que se presente: "La gran diferencia con 2008 es que ahora hay inflación". Sobre un hipotético retorno de Boris Johnson, recuerda que "tiene una investigación para saber si mintió al Parlamento" por las fiestas en Downing Street. Recuerda sus mentiras en tiempos pasados y duda de que tuviera más de 100 avales para presentarse, tal y como el equipo de Johnson llegó a asegurar: "Nadie ha visto la lista de los avales".