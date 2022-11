El rey de Marruecos invita al presidente de Argelia a una reunión en Rabat para mantener "un diálogo"

Desde Marruecos llega una de las noticias del día. El rey Mohamed VI ha invitado al presidente de Argelia a reunirse con él. Es un gesto muy importante, porque Argelia y Marruecos rompieron relaciones hace un año.

Argelia todavía no ha respondido a la invitación para que se celebre en Rabat esta reunión. El objetivo de Marruecos es abrir un diálogo para dejar atrás la crisis diplomática que atraviesan. El anuncio se ha producido en plena cumbre de la Liga Árabe en Argel. Hasta allí, estaba previsto que Mohammed VI viajara, aunque finalmente ha delegado su representación.

No es la primera vez que el monarca marroquí intenta tender la mano a Argelia. En un discurso el pasado mes de junio ya expresó su deseo de reestablecer relaciones.

Cruce de declaraciones en la cumbre

"Su majestad nos ha dado instrucciones de decir a las autoridades argelinas que hay una invitación abierta a su excelencia el presidente de Argelia de venir a Marruecos y tener un diálogo con los preparativos necesarios para garantizar su éxito", ha explicado Naser Burita, ministro de Exteriores marroquí durante la cumbre.

En este sentido, la explicación que ha dado el monarca para no acudir a Argel es que a pesar de que hay "disposiciones tomadas para un encuentro bilateral al mas alto nivel" no han recibido respuesta para un encuentro. El titular de Exteriores argelino, Ramtam Lamarra, ha señalado por su parte que no se ha recibido a la delegación marroquí en la sala de honores como al resto porque es "inhabitual" debido a "la naturaleza de la relación".

Añaden desde Argel que "vista la importancia" del encuentro no podía producirse en un aeropuerto, al mismo tiempo que han pedido "compromiso" por las dos partes para que la reunión sea un éxito. Desde Rabat, sin embargo, critican que Argelia podría haber trasladado su invitación formal "a través de los servicios de la cumbre o directamente a la delegación".