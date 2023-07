Reino Unido usará una barcaza como cárcel flotante para los migrantes que pidan asilo

La política migratoria de Reino Unido sigue envuelta en polémica. En abril de 2022 el gobierno británico anunció el envío de los solicitantes de asilo que crucen al país por el Canal de la Mancha a Ruanda. La oposición y activistas cargaron en bloque contra Boris Johnson, el entonces primer ministro. Ahora, la barcaza Bibby Stockholm está lista para albergar a unos 500 solicitantes de asilo como si fuera una cárcel flotante en el mar.

Esta embarcación solo tiene capacidad para 200 personas, pero albergará a unos 500 migrantes. La barcaza llegó el martes a Inglaterra después de que Westminster aprobara su proyecto de ley para frenar la migración. Ahora mismo se encuentra en el puerto de Portland, frente a la costa sureste británica.

Downing Street defiende el uso de barcazas para albergar a los inmigrantes. El gobierno 'torie' de Rishi Sunak insiste en que es una alternativa más económica que alojarlos en hoteles. Así lo detalló el primer ministro británico: "Creo que es correcto para el público en general que nos alejemos de una situación en la que 6 millones de libras al día del dinero de los contribuyentes se destinen a alojar a estas personas en hoteles".

Londres considera que es "mejor abrir sitios específicos" como la barcaza. El subsecretario de Estado parlamentario en el Ministerio del Interior, Simon Murray, ha revelado que "a partir de la próxima semana, unos 50 solicitantes de asilo serán trasladados al barco como parte de un plan cuidadosamente estructurado para aumentar el número de personas a bordo en los próximos meses".

Denuncian una cárcel flotante en el mar

Miles de personas han cargado contra este movimiento de Downing Street denunciando que se trata de una cárcel flotante en el mar. "El gobierno británico cierra a 500 personas solicitantes de asilo en una prisión flotante. Una cárcel en la que se cometen numerosas vulneraciones de derechos humanos, y que es un negocio muy lucrativo para miembros de la burguesía. La distopía es ahora", escribía un usuario en redes.

Murray defiende que "con más de 45.000 personas cruzando el Canal de la Mancha peligrosamente el año pasado, esto simplemente ya no es sostenible". Agregó que "si la gente sabe que no hay forma de que permanezcan en el Reino Unido, no arriesgarán sus vidas ni pagarán a los delincuentes miles de libras para llegar aquí ilegalmente".