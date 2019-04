Refugiados de Idomeni exigen que "paren la deportación"

"Fuera fronteras, paren la deportación", es lo que gritan los refugiados para evitar ser devueltos a Turquía. Miles de inmigrantes ven como todos los peligros vividos para llegar hasta el continente europeo no servirán de nada tras el acuerdo al que han llegado Bruselas y el gobierno turco, el pasado viernes.

No entienden por qué Europa no quiere hacerse cargo de ellos: "Mi mensaje a Europa es ¿por qué no nos dejan pasar? ¿Dónde está su humanidad? ¿No ven cómo estamos viviendo?".

El gobierno griego ha informado que este jueves ha sido el primer día en que no ha llegado ningún demandante de asilo a las islas del Egeo. Aun así, ha prometido duplicar sus instalaciones en los próximos 20 días y poder albergar así hasta 60.000 personas.

Se calcula que en Grecia hay 48.800 refugiados repartidos por su territorio. La situación sanitaria en el campo es crítica. "Casi todo el mundo está enfermo por aquí, con tos, fiebre y problemas digestivos", apuntan.

Los atentados en Bruselas agravan la situación ya que han aumentado el rechazo de varios países, sobre todo del este, a acoger su cupo de refugiados. Polonia ha anunciado que no aceptará ni uno más en las circunstancias actuales y Eslovaquia sólo recibirá cristianos.