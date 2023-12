Con red eléctrica, ventilación y ascensores, así son los nuevos túneles de Hamás hallados por los israelíes

El ejército israelí continúa desmontando la infraestructura de Hamás, donde se continúan encontrando nuevos túneles. En los hallados esta última vez, se muestra la gran complejidad que tienen la infraestructura, así como todas las características que tienen. Electricidad, sistema de ventilación, salas de oración e incluso ascensores. Siguiendo el mismo patrón que otras veces, los túneles han sido destruidos tras su hallazgo.

Por otro lado, la cifra de muertos en Gaza no deja de aumentar. Los bombardeos se centran en la ciudad de Jan Yunis. En las últimas horas, más de 100 palestinos han muerto y 170 han resultado heridos. A pesar de ello, Hamás continúa mostrando una feroz resistencia, por lo que Israel ha intensificado las redadas, deteniendo así a centenares de palestinos.

La mayoría de los arrestados son liberados sin cargos después de largos interrogatorios, pero no sin antes haber sido torturados "con agua salada, electricidad y nos apagaban cigarrillos en el cuerpo", dice uno de las víctimas. Los menores tampoco se libran de ser detenidos, como en el caso de Abdel, que fue liberado en el último intercambio de prisioneros que se produjo a finales de noviembre entre Hamás e Israel. El joven aún se recupera de las heridas de su cautiverio.

Nuevo paquete de ayudas de Estados Unidos

La ofensiva de Israel sobre la franja de Gaza continúa siendo implacable. Gran parte de este ataque se debe al apoyo de la Casa Blanca por su maquinaria de guerra. Además, el gobierno de Joe Biden ha aprobado un segundo paquete de ayudas, el cual ha sido aprobado sin el visto bueno de los estadounidenses.

Con este paquete, la venta de armas asciende a los 130 millones de euros. La razón que esgrime el Departamento de Estado para saltarse al legislativo es que la situación es de emergencia y que la transferencia tiene que ser inminente.

De esta manera, Biden evita testar la creciente oposición que tiene en sus propias filas demócratas del congreso por su gestión del conflicto entre Israel y Gaza. Cada vez son más los legisladores que han dicho públicamente que las acciones del ejército israelí no les deja otra alternativa que oponerse a la transferencia de estas armas.

Del horror de la guerra a la supervivencia

Mía Schem fue una de las personas que Hamás secuestro a su llegada al Festival de Música Reim. Tras 54 días presa y cautiva en casa de un israelí, ha podido ser liberada. En su paso a la libertad, ha querido conceder una estremecedora entrevista en una televisión israelí donde lo compara con el Holocausto y afirma que "allí todos son terroristas".

"Para mí es importante reflejar la situación real de la gente que vive en Gaza, quiénes son realmente y lo que pasé allí", afirma Mia al comienzo de la entrevista. "De repente empiezo a hacerme preguntas: ¿por qué estoy en la casa de una familia? ¿Por qué hay niños aquí? ¿Por qué hay un mujer aquí?." Mía estuvo encerrada en una habitación oscura, sin permitirla hablar, sin ser vista ni escuchada y siempre escondida, "hay un terrorista mirándote las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mirándote y violándote con sus ojos. No dormí completamente durante los 54 días".

"Yo estaba en su casa, en la de su familia. Su esposa estaba afuera de la habitación con los niños. Esa fue la única razón por la que no me violó. Lo más probable es que si hubiésemos estado solos...", recuerda Mía con tristeza. "Su esposa odiaba el hecho de que él y yo estuviéramos en la misma habitación. Ella lo odiaba, así que jugaba conmigo, ya sabes, nos traía comida para él y no me traía a mí. Yo no comía. durante un día, dos días, tres días. Ella jugaba conmigo".