'Radio Enzo', el podcast creado por cuatro hermanos para animar a su padre que lleva más de 3 meses en la UCI por el coronavirus

Enzo Favaloro puede presumir de ser una de las pocas personas en el mundo con una radio personalizada, todo lo que en esa emisora suena se emite por y para él y se hace con el amor que solo unos hijos tienen hacia su padre para darle ánimos y fuerzas para superar el dichoso bicho del coronavirus.

El pasado 14 de noviembre Enzo ingresó en una UCI en Milán y desde entonces lleva luchando por su vida debido a las complicaciones derivadas de la COVID-19. Uno de las características más crueles del coronavirus es la soledad, te priva de la compañía de los tuyos en los momentos que más los necesitas. Enzo lleva más de 3 meses sin abrazar a su familia, tienen permitida una videollamada de 5 minutos al día, pero obviamente resulta insuficiente.

La idea precisamente surgió después de una de esas videollamadas en las que sus hijos advirtieron que "a nivel psicológico empezaba a sufrir. Al principio estaba sedado, pero a medida que lo iban despertando veíamos que sufría mucho".

A través de WhatsApp, cada dos días, llega un archivo de audio al hospital en el que se recupera Enzo. Suenan entonces las voces de sus hijos animándole a hacer fisioterapia, dibujándole una sonrisa y haciéndole disfrutar con sus canciones favoritas. Radio Enzo lleva ya 17 episodios.

BBC pudo ser testigo de uno de esos podcast, comienza con su tema favorito: 'Here comes the sun' para después tomar la palabra uno de sus hijos para darle el parte médico: "Vamos bien, estamos remontando. Hay que tener paciencia y nosotros estamos acá para eso".

Todas las canciones que suenan en Radio Enzo tienen el objetivo de reforzar las metas médicas. "Dale papá, que tenemos que volver a hacer fiestas, a cantar, a tocar, como siempre hicimos" le dice otra de sus hijas.

Nadie en la familia de Favaloro tenía proximidad con el mundo de la comunicación, pero en estos meses se han hecho expertos.

Uno de los doctores que lo tratan aseguró a BBC que "desde que empezó a escuchar los programas el paciente ha respondido positivamente. Las voces familiares evocan sus recuerdos y lo tienen un poco más anclado en el presente y en el mundo circundante".