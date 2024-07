Quién es Jordan Bardella, el candidato de Agrupación Nacional que aspira a gobernar en Francia

Jordan Bardella se convirtió en el triunfador de las elecciones en Francia y se acerca a presidir el país. En 2012, con 17 años, se afilió al Frente Nacional y a finales de 2022, fue elegido presidente de Agrupación Nacional (RN), a propuesta de Marine Le Pen.

Ahora, Bardella ha arrasado como cabeza de lista en las elecciones europeas el 9 de junio -lo que provocó que Emmanuel Macron anunciara un adelanto electoral-. Su victoria no solo quedó ahí, sino que aspira a una mayoría absoluta en la segunda vuelta de las elecciones en Francia el próximo 7 de julio.

El joven de sangre italiana criado en el departamento con más inmigrantes de Francia es el político del momento y el que puede imponer al presidente francés, Emmanuel Macron, una complicada cohabitación que se escrutará en el mundo entero.

Bardella, con sangre italiana -su madre nació en Turín- no tiene en sus discursos una palabra más alta que otra, habla con aplomo. Lleva desde su adolescencia dedicado a la política, apenas ha trabajado en el sector privado y nunca acabó la carrera de Geografía en la Universidad París IV-Sorbonna.

Asegura que conoce al dedillo los problemas de la inmigración que su partido denuncia al haberse criado en Seine-Saint-Denis y lo describe como "una tierra de islamismo, con vía abierta a los crímenes y a los tráficos". "Me dedico a la política por todo lo que he visto allí, para que Francia no se convierta en mi antiguo barrio. Lo que sucedía allí no era normal".

Se afilia al Frente Nacional a los 17 años

Jordan Bardella se afilió al Frente Nacional cuando tenía 17 años. En 2014 lo nombraron secretario departamental del partido en Seine-Saint-Denis y un año después, pasó a ser asistente del europarlamentario Jean-François Jalkh. Logrando ese mismo año su primer cargo público como consejero de la región Ile de France.

En 2019, encabezó la lista del RN a las elecciones europeas de 2019. En 2022 fue elegido presidente de Agrupación Nacional (RN), a propuesta de Marine Le Pen.

Acaricia la Presidencia de Francia

Ahora, su nombre suena fuerte en la Unión Europa y en Francia. La Agrupación Nacional de Marine Le Pen consiguió una gran victoria en la primera vuelta de las legislativas en Francia con el 33,15% de los votos, según el Ministerio del Interior.

La coalición de izquierdas del Nuevo Frente Popular (NFP) obtuvo el 27,99 % de los sufragios y se convierte en la segunda gran fuerza política, por delante de la mayoría de Macron.

En esta primera vuelta, en que la participación alcanzó un nivel particularmente elevado del 66,71 %, ya han resultado elegidos 37 diputados de RN, 32 del NFP, dos del bloque macronista y tres para LR y sus aliados.

De cara a la segunda vuelta, la cuestión es si Jordan Bardella se hará con la mayoría absoluta para formar Gobierno.

"No hay nada más normal que la alternancia política. Para ello necesitamos una mayoría absoluta (...) Nada está ganado de antemano. El segundo turno será determinante para evitar que el país no caiga en las manos de la Nupes (coalición de izquierdas ahora llamada Frente Popular), que es de extrema izquierda y tiene tendencias violentas", expresa Le Pen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com