Se quedó dormida y cuando se despierta, es golpeada: la brutal agresión que dejó con moratones azules a una mujer

Brutal paliza a una mujer de 52 años en Escocia. La historia es, cuanto menos, aterradora.

Melanie Cuthbertson decidió este lunes tomar el sol en la cacada de Rotten Calder, en South Lanarkshie. Es un sitio muy turístico y un enclave natural donde poder respirar y descansar. De un momento a otro, la mujer se queda dormida sin darse cuenta. Al despertarse empieza a temer por su vida. Ve a un adolescente con los ojos "desorbitados" que empieza a propiciar ataques contra ella. No daba crédito. Sentía miedo y no sabía como defenderse en mitad del paraje.

Había estado disfrutando antes de un entrenamiento de natación en aguas bravas con un grupo de amigos. Más tarde se aparta de ellos para aprovechar el sol -muy inusual- que hacía en Escocia durante la jornada.

Pero su día cambió radicalmente cuando el niño empieza a atacarle. Además, iba con otros colegas que también la agredieron. "Él era el cabecilla, todos me golpeaban aunque el niño estaba encima de mí y me pateaba la cabeza", explica Cuthbertson, citado por el diario 'Daily Mail'.

"Temía por mi vida porque no sabía cuando iban a parar. No recuerdo mucho más porque me desmayé y perdí el conocimiento", añade.

Sufrió así una experiencia traumática. No asimilaba nada y tiene recuerdos escasos de lo que vivió. Tiempo después de recibir los golpes, dos chicas jóvenes estaban a su lado y le preguntaron si se encontraba bien. Cree que son las personas que dieron la voz de alerta a los servicios de emergencias.

Lo que vio antes de sufrir la agresión

Pero otra vez supone que se tuvo que quedar dormida porque el siguiente momento que recuerda es cuando la policía ya se encontraba allí para atenderle. "Vi que estaban otras dos mujeres mayores a mi lado. Había visto todo desde lejos y dijeron que vieron a la banda salir corriendo", cuenta.

Tras haber podido mejorar algo su estado de salud con el paso de los días, la mujer de 52 años recuerda ahora cómo se dio cuenta de que había un grupo de jóvenes cerca de la zona en la que estaba tomando el sol que iban alcoholizados. "Me di cuenta de algunos jóvenes antes y algunos de ellos parecían borrachos, pero estaban lejos de mí, así que no les presté ninguna atención y no tuvimos ninguna interacción", comparte.

La policía investiga ahora quiénes pudieron ser los autores de la agresión de la que fue víctima esta mujer, que están en paradero desconocido desde el lunes.

