¿Por qué Mariah Carey cedió el protagonismo a sus hijos gemelos en Acción de Gracias?

La fiesta de Acción de Gracias en Nueva York tuvo una gran protagonista. La icónica cantante Mariah Carey cerró el famoso desfile de globos gigantes que recorre la ciudad. La artista estuvo acompañada por sus dos hijos, cuando interpretó su archiconocida canción, con la que cada año inaugura la temporada de Navidad: 'All I Want for Christmas is You'.

Tras la celebración, una gran incógnita que sobresale por encima de todas es: ¿Por qué Carey delegó el protagonismo a sus hijos? Apenas se movió en su actuación. Una posible explicación es que Carey subió al escenario en un traje lleno de diamantes en su cola. Más extraño es ver que 28 años después la artista necesite pantallas que le apunten una letra que seguro aún escucharemos más veces.

Los niños, que ya tienen 11 años, salieron por sorpresa de dos cajas de regalos y bailaron con entusiasmo al ritmo que les marcaba su famosa madre.

Orgullosa de sus hijos

"¡Feliz Acción de Gracias! Estoy tan agradecida y orgullosa de mis hermosos hijos, Roc y Roe, y agradecida también por mi 'lambily' , y por todos los momentos tan preciados que nos da la vida. ¡Ahora sí que ha llegado la Navidad!", remarcó la cantante en su cuenta de Instagram.