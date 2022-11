Mariah Carey despide Halloween y da la bienvenida a la Navidad: "¡Es la hora!"

Se acerca la época del turrón y el chocolate, de los regalos y la ilusión. Junto a todo ello, vuelve -como todos los años- Mariah Carey. Con su 'All I Want for Christmas' comenzamos a envolver los regalos cada año desde su lanzamiento en 1994, una canción que ha marcado un antes y un después en la Navidad. La cantante ha utilizado Halloween para anunciar la vuelta de la Navidad.

Mariah Carey ha anunciado el fin de Halloween para dar paso a la Navidad. Y es que, si la cantante lo dice, queda marcado ya que es todo un símbolo de la festividad. Han pasado años y años y su mítico villancico sigue batiendo récords.

Este año, ha publicado el icónico vídeo en el que aparece disfrazada de Halloween para despedir la celebración y dar paso a la Navidad vestida de Papá Noel. "¡Es la hora!", grita la artista.

En el vídeo subido a redes sociales -que acumula más de 600.000 me gusta-, Carey aparece vestida de bruja en una bicicleta. Aparecen calabazas de Halloween. Tras unas terroríficas carcajadas, se produce una transición: Mariah cambia al disfraz de Papá Noel delante de un fondo navideño. Sentada en un reno anuncia que "es la hora". De repente, suena el icónico 'All I Want for Christmas'.