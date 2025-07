Lo que esconde el cambio de formula de Coca-Cola anunciado por Trump

La pasada semana, Donald Trump anunció que la Coca-Cola estadounidense volverá a fabricarse con azúcar de caña, dejando atrás el jarabe de maíz de alta fructosa, a través de su red social, Truth Social: "He estado hablando con Coca-Cola sobre el uso de azúcar de caña real en la Coca-Cola en Estados Unidos y han aceptado hacerlo", escribió el presidente.

El anuncio viene bajo la premisa del programa 'Make America Healthy Again', impulsado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., con el que se busca reducir los aditivos y los colorantes artificiales en los productos alimenticios.

Un informe reciente del Departamento de Salud de EEUU asocia el jarabe de maíz con la obesidad. Sin embargo, desde la Sociedad Química Estadounidense han señalado que la diferencia nutricional entre ambos es mínima, ya que los dos elementos están compuestos esencialmente de fructosa y glucosa. Entonces, ¿qué hay detrás del anuncio de Trump?

Las claves comerciales detrás del anuncio

Cristina Peña, directora de la consultora TuComex, considera que detrás del anuncio hay motivos comerciales y que forma parte de la extensa estrategia imperialista de Estados Unidos. "Donald Trump lo que pretende desde el gobierno que reinicia este año en 2025 es trabajar el posicionamiento de Estados Unidos de volver a ese imperialismo", explica.

Según Peña, Trump busca con este cambio fortalecer símbolos nacionales y Coca-Cola encaja perfectamente en ese marco: "Coca-Cola representa todo esto. El estado de bienestar, ese poderío del ciudadano de Estados Unidos".

El impacto en la industria del maíz

No todo sería positivo con este cambio de fórmula. Uno de los sectores más afectados por el cambio sería el del maíz. Desde los años 80, Coca-Cola en EEUU utiliza jarabe de maíz como edulcorante principal en el refresco por motivos de coste y disponibilidad local.

Cristina Peña señala que el cambio tiene consecuencias internas no calculadas: "Esto es lo que pasa con Donald Trump: te tira bondades y muchas veces no ha dialogado con sus empresas". "Siempre hay un actor dentro del propio Estados Unidos con el que se ha olvidado de dialogar Trump", subraya. Según la experta, se trata de una estrategia sin planificación a largo plazo: "No es un plan estratégico bien estudiado, compensado. "Siempre falta esta inteligencia de negocios detrás de las decisiones de Trump".

México en el punto de mira: ¿adiós a la Coca-Cola mexicana?

Una de las consecuencias menos evidentes es el impacto que esto puede tener en México. Desde hace años, la Coca-Cola mexicana, fabricada con azúcar de caña, ha ganado presencia en el sur de EEUU.

"El sur de Estados Unidos son consumidores de la Coca-Cola de México", señala Peña. "Fijaros en la paradoja. Que un estadounidense de Texas compre Coca-Cola mexicana. ¿Por qué? "Porque la fórmula le gusta más".

Según ella, parte del objetivo de Trump es frenar esas importaciones: "Evita importaciones de producto terminado de México. Es más, puede ya vender a México porque ya mi fórmula es la que le gusta a los mexicanos". Esto podría cambiar la dinámica del mercado: EEUU podría dejar de importar Coca-Cola mexicana e intentar exportar su versión reformulada. "¿Para qué voy a fabricar o embotellar en México si yo puedo enviárselo desde el sur de Estados Unidos?", plantea Peña.

¿Qué hará Coca-Cola?

"Coca-Cola es una empresa y las empresas están pensadas para obtener beneficio", señala Peña. "Van a tomar las decisiones más acertadas. Siempre intentan que sea un producto que consuma toda la familia". No sería extraño que la empresa opte por pruebas limitadas antes de hacer una transición total: "A lo mejor le puede interesar o puede llegar una estrategia... hacer ese pequeño cambio o hacer una prueba piloto".

Tanto es así que este martes desde la compañía anunciaron que no van renunciar al jarabe de maíz de alta fructosa como ingrediente principal, sino que añadirá un nuevo producto hecho con azúcar de caña.

