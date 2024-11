Putin felicita a Trump por su victoria electoral y se declara "listo" para el diálogo con EE.UU.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha felicitado al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por su triunfo electoral, y ha manifestado su interés en abrir un canal de diálogo con el nuevo mandatario para abordar temas clave, como la crisis ucraniana. Las declaraciones de Putin, realizadas en un foro en el balneario de Sochi, han provocado una inmediata preocupación en Europa y Kiev, donde un acercamiento entre ambos países se observa con recelo.

"Si él hace una llamada telefónica, si dice: ‘Vladimir, reunámonos’. No creo que me rebaje a llamarlo yo mismo"

Ante la pregunta de si estaba dispuesto a dialogar con Trump, Putin respondió: “Sí, lo estamos. Estamos listos”. Sin embargo, aclaró que no sería él quien diera el primer paso: “Si él hace una llamada telefónica, si dice: ‘Vladimir, reunámonos’. No creo que me rebaje a llamarlo yo mismo”, afirmó, remarcando que, aunque está abierto al diálogo, espera una señal clara de la administración de Trump. El líder ruso sostuvo que, a su juicio, la postura de Trump hacia Moscú, y su disposición para buscar el fin de la crisis ucraniana, merecen al menos "atención".

"Moscú está preparado para trabajar con cualquier jefe de Estado que gane la confianza del pueblo estadounidense".

El presidente ruso también dedicó palabras de elogio y críticas a Trump, reconociendo que, aunque su experiencia política era limitada, mostró una "conducta valiente" tras un intento de asesinato en julio. “Durante su primera etapa como presidente, fue calificado principalmente como un hombre de negocios, que no está muy versado en política, puede cometer muchos errores”, dijo Putin. No obstante, destacó que Moscú está preparado para “trabajar con cualquier jefe de Estado que gane la confianza del pueblo estadounidense”.

El nuevo presidente estadounidense, por su parte, ha declarado que podría "terminar la guerra en 24 horas", aunque no ha detallado el mecanismo para lograrlo. Trump también insinuó que el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, podría haber evitado el conflicto si hubiera gestionado la situación de otro modo: "Zelensky nunca debería haber dejado que esa guerra comenzara", señaló.

"En un momento dado, los líderes occidentales europeos llamaban casi cada semana, y luego dejaron de hacerlo de repente"

Putin aprovechó la ocasión para expresar cierto escepticismo sobre el compromiso de Occidente con Rusia y recordó que antes de la invasión de Ucrania en 2022, los líderes europeos solían llamarlo con frecuencia, algo que cesó tras el inicio de la guerra. “En un momento dado, los líderes occidentales europeos llamaban casi cada semana, y luego dejaron de hacerlo de repente”, comentó.

A pesar de la falta de contacto con Occidente, Putin aseguró que Rusia sigue “muy saludable” y “muy bien”, y no se opone a retomar los vínculos si alguna nación occidental muestra interés: “Si alguno de ellos quiere reconstruir contactos… no tenemos nada en contra de eso”.

