¿Quién es JD Vance? De pasar una infancia difícil con una madre drogadicta a ser la mano derecha de Donald Trump

James David Vance, más conocido como JD Vance, se ha convertido en una figura en el panorama político de Estados Unidos. Nacido el 2 de agosto de 1984 en Middletown, Ohio, Vance ha pasado de tener una infancia difícil a convertirse en político y escritor. Acompañará a Donald Trump como vicepresidente y mano derecha en la nueva legislatura del partido republicano al frente de la Casa Blanca.

Vance creció en una familia trabajadora en la ciudad de Middletown en el Cinturón de Óxido estadounidense. Durante su infancia vivió en una situación de pobreza e inestabilidad familiar. Su madre luchaba con problemas de adicción a las drogas, lo que tuvo que ser cuidado por sus abuelos maternos. A pesar de estas dificultades, encontró inspiración en su abuelo, quien le inculcó valores de trabajo duro y perseverancia.

Una de las decisiones más importantes para el político fue unirse a los Marines después de la secundaria, lo que le proporcionó disciplina. Participó en 2003 en la Guerra de Irak, concretamente en la Operación Libertad Irakí. Tras su servicio militar, Vance asistió a la Universidad Estatal de Ohio y posteriormente a la Facultad de Derecho de Yale. En esta última, su profesora Amy Chua lo animó a escribir sobre sus experiencias personales.

En 2016, JD Vance publicó "Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis", un libro que narra su historia familiar y ofrece una mirada introspectiva a las dificultades enfrentadas por la clase trabajadora blanca en Estados Unidos. La obra se convirtió en un éxito de ventas y fue vista como una ventana para entender el descontento que llevó al ascenso político de Donald Trump. La adaptación cinematográfica del libro por Netflix en 2020 alzó su influencia.

"Es el Hitler de Estados Unidos"

En esta época, Vance no estaba de acuerdo en las decisiones ni política de Trump, al que cuestionó y llegó a comparar con el canciller alemán: "Oscilo entre pensar que Trump es un estúpido cínico como Nixon, que no sería tan malo (e incluso podría resultar útil), o que es el Hitler de Estados Unidos". Fue muy crítico con el republicano en las elecciones presidenciales de 2016.

Aunque con el tiempo cambió su postura. En 2021 se postuló para el escaño de senador por Ohio por el Partido Republicano, al frente de Trump. A los pocos días se disculpó públicamente con Trump en Fox News tras sus declaraciones en el pasado. En 2022, fue elegido senador. Además, siempre ha apoyado el movimiento MAGA ('Make America Great Again), concordando las políticas nacionalistas y populistas promovidas por su, ahora, presidente. Dos años más tarde, ha sido seleccionado para ser su mano derecha para estas elecciones, donde han conseguido 295 votos electorales.

Vida personal

JD. Vance está casado con Usha Chilukuri, una abogada que también estudió en la misma facultad que él en Yale. La pareja reside en Cincinnati (Ohio) y tiene tres hijos Ewan, Vivek y Mirabel.

