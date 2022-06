El alcalde de Kiev denuncia graves bombardeos durante la madrugada y Severodonetsk ya está bajo control ruso

En un mundo en el que no solo hay que que luchar por conseguir derechos, sino también por mantenerlos, los noruegos no se han quedado en casa tras el atentado contra la comunidad LGTBIQ+ de la pasada madrugada. Han salido a las calles de Oslo con la cabeza bien alta y sin miedo pese a las recomendaciones policiales de no acudir a las marchas del Orgullo.