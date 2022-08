Prohibida la venta de botes de nata montada en Nueva York a menores de 21 años para que no se droguen con ellos

A partir de ahora, los menores de 21 años no podrán adquirir botes de nata montada en Nueva York, en Estados Unidos. Esta prohibición llega bajo el marco de una ley aprobada durante el pasado año que no entraba en vigor hasta el 30 de agosto de 2022. El objetivo es evitar que los menores usen el bote como narcótico al inhalar el óxido nitrógeno que hay contenido dentro de los frascos. Es decir, evitar que se droguen por el gas que emite.

Quienes decidan saltarse la ley en Nueva York tendrán que afrontar multas que van desde los 250 dólares hasta los 500 dólares. Este óxido de nitrógeno se reconoce comúnmente como el 'gas de la risa'. Es un anestésico disociativo que se puede inhalar que causa euforia, presión arterial, desmayos, ataques al corazón e incluso la muerte súbita, según informa la Fundación estadounidense de Alcohol y Drogas.

A largo plazo, el consumo de este gas en los botes de nata montada puede provocar pérdida de memoria y psicosis. "Esta nueva ley es un paso importante para [combatir] un problema importante para muchos vecindarios en mi distrito", explicó el senador estatal demócrata Joseph Addabbo.

"La necesidad de limitar el acceso y la venta se hizo evidente por primera vez después de recibir quejas de los electores sobre botes vacíos en las calles del vecindario. Los botes usados ​​que se acumulan en nuestras comunidades no solo son una monstruosidad, sino que también son indicativos de un problema significativo de abuso de óxido nitroso", destacó el senador en declaraciones recogidas por 'The New York Post'.

Evitar que los jóvenes se droguen con botes de nata montada

Un vocero de la cadena de supermercados estadounidense con sede en Schenectady (Nueva York), declaraba al medio 'Albany' que los autopagos en las tiendas comenzarían a marcar los botes de nata montada como productos con restricción de edad a partir del 1 de septiembre. Otros negocios han tomado medidas similares.

En 2021, más de 107.000 estadounidenses murieron por sobredosis al consumir drogas. Se trata de la cifra más alta registrada y un notable aumento de los 93,655 estadounidenses muertos en el año 2020.