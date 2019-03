Circulan sin nadie al volante: la revolución del coche autónomo que ya es habitual en Nueva York

Los coches autónomos ya son un hecho en ciudades como Nueva York y muchos habitantes no dan crédito a lo que ven. Con estos coches ya no es necesario sujetar el volante mientras conduces porque lo hacen prácticamente todo ellos solos.

Durante el trayecto en coche con José Abad, corresponsal de Antena 3 en Nueva York, hemos comprobado que los coches son capaces de hacer miles de kilómetros incluso el coche cambia él solo de carril cuando lo considere oportuno.

Si dejas el coche mal aparcado puedes moverlo desde casa, si está lejos y hace frío puedes ordenarle que venga a buscarte. "Creo que en cinco o diez años todo el mundo tendrá piloto automático en su vehículo", afirma Niki Nawda, conductor de coche autónomo.

"Los primeros días era incapaz de soltar el volante, no me atrevía pero luego te acostumbras, te das cuenta de que es más relajado que conduzca el piloto automático y ya no tiene que prestar atención a la carretera", afirma Dawda.

Niki Dawda cuenta que por las noches suele llegar actualizaciones al móvil sobre el sistema operativo del coche "la última ha sido para que él pueda por su cuenta salir de la autopista cuando se le indica un destino".

