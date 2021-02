El príncipe Harry y Meghan Markle no volverán a ser miembros activos de la familia real británica

El príncipe Harry y Meghan Markle, duques de Sussex, han decidido no regresar como miembros activos de la familia real británica, lo que supone que la pareja no "continuará con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público", según ha escrito la reina y ha compartido en un comunicado el palacio de Buckingham. El matrimonio ya ha informado de su decisión de no volver a trabajar para la institución y la Casa Real ha emitido un comunicado explicando qué pasará a partir de ahora.

En el comunicado se explica que Harry y Meghan tendrán que devolver sus nombramientos militares honorarios y patrocinios reales. Estas condecoraciones serán devueltas a la reina antes de "ser redistribuidos entre los miembros activos de la Familia Real". El comunicado el palacio de Buckingham afirma que "todos están tristes por la decisión" y que, a pesar de ella, siguen siendo "miembros muy queridos de la familia".

Los duques anunciaron el pasado mes de enero que darían un paso atrás como miembros "senior" de la familia para volverse financieramente independientes, según informa la BBC. De hecho, los duques han firmado un acuerdo con Netflix, han formado su propia fundación y Meghan Markle aparecerá en una entrevista de la televisión estadounidense con Oprah Winfrey en la que, según el programa, "lo contará todo".

Hace un año que Harry y Meghan se retiraron de las actividades de la familia real, pero se acordó una revisión de esta decisión después de 12 meses. Aunque aún faltaba un poco para que pasara ese tiempo y ambos han reiterado a la reina Isabel II su decisión de no continuar con sus actividades oficiales.

La BBC también reproduce las declaraciones de un portavoz de los duques: "Como demuestra su trabajo durante el año pasado, el duque y la duquesa de Sussex siguen comprometidos con su deber y servicio al Reino Unido y en todo el mundo, y han ofrecido su apoyo continuo a las organizaciones que han representado independientemente del rol oficial ". Además añaden que "el servicio es universal".