El príncipe Harry insiste en que quiere reconciliarse con su familia: "Amo a mi padre y a mi hermano"

"Me gustaría recuperar a mi padre y me gustaría tener a mi hermano de vuelta". Son las primeras palabras que el príncipe Harry ha pronunciado en una entrevista previa a la publicación de su autobiografía, 'Spare'.

Un libro que le gustaría que su padre y su hermano leyeran, aunque ha admitido que no cree que eso ocurra: "No creo que vayan a leer el libro. La verdad es que me gustaría que lo hicieran, pero no creo que lo lean".

En dichas declaraciones el duque de Sussex también ha reconocido que ama a su familia, por encima de la institución, pero que "no tienen ninguna intención de reconciliarse", y que incluso en algún momento ha llegado a sentirse "traicionado" por los suyos.

"Surtirán de información o tendrán una conversación con un corresponsal, y ese corresponsal literalmente recibirá la información en bandeja y escribirá la historia, y al final dirán que se comunicaron con el Palacio de Buckingham y no obtuvieron declaraciones. En realidad toda la historia son declaraciones del Palacio de Buckingham. Entonces, cuando nos dicen, como ha sido durante los últimos seis años, 'no podemos emitir una declaración para protegerte', pero lo haces por otros miembros de la familia, llega un punto en el que el silencio es traición", ha añadido al respecto.

Camila, "villana" y "peligrosa"

El hijo pequeño de Carlos III también ha cargado contra Camilla, a la que ha calificado de "villana" y "peligrosa", tras reconocer que él y su hermano le pidieron a su padre que no volviera a casarse. "Ella era la villana, era una tercera persona en el matrimonio, necesitaba rehabilitar su imagen. Eso la hizo peligrosa debido a las conexiones que estaba forjando dentro de la prensa británica. Y había una disposición abierta en ambos lados para intercambiar información y con una familia construida sobre la jerarquía, y con ella en camino a ser reina consorte, iba a quedar gente o cuerpos en la calle por eso", ha puntualizado.

En defensa de Meghan

Harry también ha salido en defensa de su esposa, a la que, según sus palabras, nunca llegó a aceptar su familia, especialmente los duques de Cambridge. "No les gustaba porque era americana, actriz, divorciada y mestiza".