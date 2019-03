El primer ministro de Ucrania, Arseni Yatseniuk, anuncia su dimisión

El primer ministro de Ucrania, Arseni Yatseniuk, anunció este jueves su dimisión ante los diputados de la Rada Suprema (Parlamento) del país después de que UDAR y Svoboda, dos de las tres formaciones que han sostenido hasta ahora su Gobierno, abandonaran la coalición parlamentaria.



"Anuncio mi dimisión debido la ruptura de la coalición y el bloqueo (en el Parlamento) de las iniciativas del Gobierno", se dirigió Yatseniuk a los diputados.



Poco antes, los partidos UDAR y Svoboda anunciaron su salida de la coalición de mayoría parlamentaria para acelerar la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas a la que siempre se ha opuesto Batkivshina, la formación de Yatseniuk y de la exprimera ministra ucraniana Yulia Timoshenko.

El ya jefe del Gobierno interino justificó su decisión con el voto negativo de la Rada de un paquete de leyes "que debían llenar los ingresos presupuestarios".



"Es comprensible. ¿Quién querría concurrir a unas elecciones y votar al mismo tiempo leyes impopulares? Anteponer el interés político al destino del Estado es intolerable. Es un crimen moral y ético", aseveró Yatseniuk.



El Gobierno ucraniano no logró hoy el apoyo de una mayoría de los diputados a una reforma fiscal que habría subido los impuestos a la población ni tampoco al proyecto de ley que habría permitido vender a inversores extranjeros la mitad de todos los gasoductos ucranianos.



"No se han votado las leyes que y no hay dinero para pagar al policía, al médico, al maestro. No hay dinero para comprar un rifle, para poner combustible al blindado", lamentó Yatseniuk en alusión a las necesidades del ejercito ucraniano para costear la campaña militar contra los separatistas prorrusos en el este del país.



Por su parte, el presidente de la Rada, el también miembro de Batkivshina Alexandr Turchínov, pidió a las dos formaciones que rompieron el pacto "que presenten inmediatamente sus candidaturas al cargo del primer ministro interino, que estará al frente del Gobierno hasta la celebración de las elecciones parlamentarias".



La Constitución de Ucrania señala que en caso de que en un plazo de 30 días no se constituya una nueva coalición de mayoría, el jefe de Estado puede disolver el Parlamento y convocar elecciones legislativas. El presidente ucraniano, Petró Poroshenko, se ha pronunciado varias veces sobre la conveniencia de adelantar las elecciones parlamentarias.