El presidente del Parlamento Europeo felicita a Tsipras por la victoria de Syriza

El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha felicitado al ex primer ministro de Grecia Alexis Tsipras por la victoria de su partido izquierdista Syriza en las elecciones anticipadas de este domingo, y subrayó la necesidad de que forme rápidamente un Gobierno sólido. "

Acabo de felicitar a Alexis Tsipras por la victoria de Syriza en las elecciones griegas. Ahora se necesita rápidamente un Gobierno sólido preparado para generar resultados", escribió en un mensaje de la red social Twitter el socialdemócrata alemán.

I've just congratulated @tsipras_eu for #Syriza victory in #Greece elections. Now a solid government ready to deliver is needed quickly