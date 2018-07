Estas son otras previsiones:

1. Mejor película para televisión

Fahrenheit 451

2. Mejor serie limitada

El asesinato de Gianni Versace

3. Mejor serie de comedia

Atlanta

4. Mejor serie de drama

Game of Thrones

5. Mejor actriz de drama

Elisabeth Moss por The Handmai's Tale

6. Mejor actor de drama

Sterling K. Brow por This is Us

7. Mejor actriz de comedia

Tracee Ellis Ross por Black-ish

8. Mejor actor de comedia

Bill Hader por Barry