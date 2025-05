¿Es posible que España deje de comprar armas a Israel sin que sea más vulnerable?

Desde el 7 de octubre, empresas israelíes, sus filiales, o empresas españolas con acuerdos de transferencia de tecnología israelí han sido las adjudicatarias de al menos 46 contratos, sumando un volumen económico de más de 1.044 millones de euros. Es lo que asegura un informe realizado por el Centre Delàs d'Estudis per la Pau de Cataluña. En dicho documento se asegura que "esa cantidad de dinero no va toda a Israel, y es probable que la mayor parte se quede en España en forma de salarios de quienes fabrican esos productos o beneficios para las empresas españolas que se lucran con esas concesiones. Sin embargo, en todos esos casos se pagan enormes cantidades de dinero a empresas israelíes, tanto públicas como privadas, para adquirir armas, municiones y tecnología publicitadas como “probada en combate”. Israel necesita acceder a mercados exteriores para hacer viable la ocupación militar y las operaciones militares en la forma que las realiza, y España representa tanto un mercado como una puerta de acceso a otros mercados."

En este infome se ponen varios ejemplos de la dependencia tecnológica israelí de España. Los nuevos eurofighter que España ha comprado a Airbus están equipados con tecnología láser israelí. Otro es "el vehículo 8x8 Dragón, por ejemplo, se publicita como “español”. Sin embargo, utiliza al menos cinco productos desarrollados por tres compañías israelíes", se afirma en dicho documento en que se señala que "el elemento más controvertido de las relaciones armamentísticas entre España e Israel no son las exportaciones de armas españolas, sino la adquisición de material de defensa israelí, la cooperación industrial armamentística entre los dos países y la utilización del territorio español para el tránsito y el transbordo de material bélico que probablemente estaba destinado a ser utilizado en la Franja de Gaza." Algunos especialistas no creen que nuestro país pueda permitirse prescindir de este armamento. Hablan abiertamente de vulnerabilidad. La seguridad, la defensa se podría ver resentida.

"Solo licencias por usar determinadas tecnologías"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que España no compra armas a Israel desde el 7 de octubre de 2023, cuando tuvieron lugar los ataques de Hamás. Los contratos en vigor son licencias "de determinada tecnología". "Nosotros nunca hemos dicho que haya armas. Nosotros no compramos armas a Israel y eso tiene que quedar muy claro. Desde el 7 de octubre no se compran armas a Israel", ha declarado Robles después de participar en una reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) celebrada en Bruselas.

Ha agregado que los contratos en vigor "no son de armamento". "Conviene no equivocarse. Una cosa son licencias de determinada tecnología, como bien explicó el presidente del Gobierno y otra cosa es armamento. Por tanto, no tienen nada que ver. España no compra armas a Israel. Otra cosa es que pueda haber productos concretos que tengan una licencia o tecnología israelí", ha explicado la ministra.

Mientras la Unión Europea ha incrementado la presión sobre Israel ante la intensificación de la ofensiva israelí y la grave situación que vive la Franja de Gaza. No se han adoptado medidas concretas; se trata de una "reprimenda" diplomática en bloque por la que la Comisión Europea se muestra dispuesta a revisar el acuerdo de asociación con Israel para ver si cumple con sus obligaciones con los derechos humanos. El Reino Unido ha ido más allá. Ha anunciado la suspensión formal de las negociaciones con Israel para un nuevo acuerdo comercial bilateral y va a "revisar la cooperación" con las autoridades de este país.

