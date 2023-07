A punta de pistola y esposados: un error policial hace pasar un agónico momento a una familia de EEUU

Una familia de Arkansas (EEUU) ha sido sacada de su coche a punta de pistola y esposada por la Policía de Texas. Sin embargo, esta detención ha sido un error policial provocada por un fallo al introducir la matrícula del vehículo.

En el automóvil viajaba una pareja junto con su hijo de 12 años y su sobrino. Los agentes de Policía los habían parado en un control de tráfico "de alto riesgo" y, en el momento de comprobar los datos del vehículo, los agentes introdujeron mal la matrícula del coche. Y es que, en lugar de introducir Arkansas, habían puesto Arizona, por lo que el sistema detectó que se trataba de un coche robado.

El miedo de la familia

Por ende, la Policía detuvo el coche y procedió a detener a los individuos que viajaban en él, que no daban crédito de la escena que estaban viviendo. "Escuche señor, este es el coche de mi esposa. Solo vamos a un partido de baloncesto", decía el padre mientras era apuntado con el arma.

"¡Vamos hombre, ¿por qué nos apuntan con sus armas?", decía el padre indignado, respondiendo a que uno de los agentes le comunicaba el origen del error: "Fue un estado equivocado".

El perdón de la Policía

Al final, la agente pidió perdón a la familia. "Cometí un error. No, no es un crimen. Pase lo que pase, me haré responsable", lamentó ante la aterrorizada familia.

Por su parte, el jefe de Policía también se ha disculpado en una declaración escrita. En esta, asegura que el departamento asumirá toda la responsabilidad por lo sucedido.