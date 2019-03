La Policía danesa abate a tiros al autor de los dos tiroteos de Copenhague

La Policía danesa ha identificado al supuesto autor de los ataques en las últimas horas en Copenhague, una persona que estaba bajo el radar de los servicios de inteligencia, aunque no ha sido facilitada su identidad.



"No podemos decir nada sobre el motivo. Pero posiblemente el hombre actuó inspirado por los ataques de París y los de organizaciones extremistas", explicó en rueda de prensa el jefe de los servicios de inteligencia (PET), Jens Madsen.



El supuesto autor del doble atentado en Copenhague en el que murieron dos civiles se llamaba Omar Abdel Hamid El Hussein, informaron este domingo medios digitales y cadenas de televisión danesas.



Según la televisión pública 'DR', el joven, abatido a tiros esta madrugada tras una persecución policial de varias horas, había salido de prisión hace dos semanas tras cumplir una parte de la condena por un ataque con cuchillo en un tren en otoño de 2013.



La Policía, que no ha confirmado ni el nombre ni su estancia en prisión, había comunicado poco antes que era un joven de 22 años nacido en Dinamarca, conocido por actividades criminales relacionadas con violaciones de las leyes de armas y actos violentos, además de en el ambiente de las bandas callejeras.



"Los ataques son una constatación de que la amenaza terrorista dirigida contra Dinamarca y contra intereses daneses en el extranjero es seria", afirmó Madsen.



La Policía informó de que ha encontrado un arma larga, aunque no quiso aclarar dónde, que podría ser la usada en el primer tiroteo ayer por la tarde contra un centro cultural en el que se celebraba un debate sobre blasfemia y libertad de expresión, en el que murió un civil de 55 años y resultaron heridos leves tres agentes.



El sospechoso llevaba varias pistolas encima cuando fue abatido, explicaron hoy responsables policiales. El inspector Jørgen Skov señaló que aunque no está confirmado al cien por cien, la Policía está "bastante convencida" de que el sospechoso es el autor del primer tiroteo y de otro posterior contra la sinagoga de Copenhague, en el que murió un hombre de 37 años y fueron heridos dos agentes.



Skov informó de que se mantendrá la presencia policial masiva en los próximos días en la capital danesa y que se están realizando investigaciones técnicas e interrogatorios de testigos en los lugares donde estuvo el sospechoso desde que huyó del lugar del primer ataque hasta que cometió el segundo de madrugada.



Uno de esos lugares es el complejo de Mjølneparken, en el que hay una alta concentración de población extranjera y situado cerca de donde fue abatido el sospechoso, en el barrio multicultural de Nørrebro, al norte de la capital.



El diario 'Ekstra Bladet' informó este domingo citando a testigos presenciales de la detención esta mañana de un joven en el barrio de Østerbro, cerca del lugar del primer tiroteo, a cargo de agentes armados, pero la Policía no ha querido confirmarlo.

El primer tiroteo ocurrió en un centro cultural donde estaban presentes el embajador francés en Dinamarca y el artista sueco Lars Vilks, que vive bajo protección policial por amenazas de grupos islamistas tras publicar hace años una caricatura de Mahoma como un perro.