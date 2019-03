Al menos un muerto en un tiroteo en Copenhague, Dinamarca

Una persona ha resultado muerta y tres agentes heridos leves en el tiroteo ocurrido en el exterior de un centro cultural en Copenhague donde se celebraba un debate sobre blasfemia al que asistía el artista sueco Lars Vilks, amenazado por islamistas, informó la televisión pública danesa "DR".

El embajador ha sobrevivido al ataque, tal y como ha manifestado en su cuenta de Twitter.

Still alive in the room

— Frankrigs ambassadør (@francedk) febrero 14, 2015









La Policía danesa cree que un solo tirador -y no dos, como se indicó inicialmente- participó en el tiroteo ocurrido este sábado en Copenhague contra un centro cultural, en el que ha muerto una persona.

La Policía ha difundido una imagen del supuesto tirador grabada por una cámara de seguridad de la zona. Se ha mencionado la posibilidad de que sea un hombre "de rasgos árabes" de entre 25 y 30 años, que llevaba cubierta con un pañuelo la parte inferior de la cara y portaba un arma automática.



"Los interrogatorios provisionales apuntan a que solo hubo un autor de los tiroteos en Krudttønden (el centro cultural atacado)", informó la Policía de Copenhague en un comunicado.

Testimonios recogidos por medios daneses hablan de otro supuesto acompañante que esperó afuera y huyó con el tirador, aunque la información no ha sido confirmada por las autoridades.



Las autoridades apuntan a un atentado terrorista pero no han podido confirmar de momento si el objetivo era el artista sueco Lars Vilks, amenazado por grupos islamistas desde hace años por retratar en 2007 a Mahoma como un perro y que estaba presente en el lugar, al igual que el embajador francés en Dinamarca, François Zimeray.



En el atentado resultó muerto un civil de unos 40 años y heridos de levedad tres agentes, dos de ellos miembros de los servicios de inteligencia, en el hombro, la pierna y en el pubis, respectivamente.



La Policía ha encontrado el coche usado en la huida a unos tres kilómetros del lugar del atentado, aunque no las armas usadas. Las autoridades han incrementado las medidas de seguridad en la capital danesa, y el Ministerio de Defensa ha puesto a disposición de la policía personal y aviones.