Andreas Lubitz sufría actualmente problemas pisquiátricos y estaba siendo tratado

La policía alemana habría encontrado documentos que prueban que el copiloto del avión de Germanwings siniestrado en los Alpes, Andres Lubitz, sufría en la actualidad problemas psiquiátricos y estaba siendo tratado de los mismos. Los últimos datos conocidos confirman lo que había adelantado el diario alemán Bild. El rotativo aseguró que Lubitz estaba en tratamiento por una fuerte depresión debido a la ruptura sentimental con su novia, con la que lleva 7 años de relación.

La periodista de Antena 3 Eloísa de Dios ha explicado en Espejo Público que los documentos médicos probarían que Lubitz "tenía problemas piquiatricos y estaba siendo tratado de ellos".



A primera hora de este viernes, se informaba del hallazgo de una pista clave por parte de la policía alemana en el domicilio de Andreas Lubitz en Dusseldorf, según informa The Telegraph citando a la policía germana.



El rotativo británico explica que la policía alemana ha asegurado haber encontrado algo, pero ha confirmado que no es una nota de suicidio. Markus Niesczery, de la Policía de Dusseldorf, ha explicado al Daily Mail que han encontrado algo "sobre lo que tienen que hacer pruebas". Horas después se conoció que esta pista era su parte de baja médica roto. Al parecer, Lubitz no informó a Germanwings de que no estaba médicamente capacitado para trabajar.

"Estamos examinando lo encontrado. No podemos decir lo que es de momento, pero puede ser indicio muy significativo para esclarecer lo que ha sucedido. Esperamos que esto puede dar algunas explicaciones", ha asegurado Markus Niesczery.



Sufrió una grave depresión hace seis años

El diario alemán Bild ha informado de que Andreas Lubitz pasó por una "grave depresión" hace seis años. El rotativo germano indica que Lubitz, citando documentos y fuentes de Lufthansa, pasó un año y medio en tratamiento psiquiátrico.



El presidente de Lufthansa, Carsten Spohr, aseguró en rueda de prensa el jueves que Lubitz tuvo una interrupción por baja médica hace seis años cuando se estaba formando como piloto, aunque no explicó por qué y subrayó que pasó todas las pruebas para ser considerado apto para el vuelo. Una portavoz de Lufthansa ha afirmado este viernes que la aerolínea no va a hablar sobre el estado mental del piloto.



Finaliza el registro en la vivienda de Lubitz

Los agentes, según imágenes facilitadas por los medios locales, abandonaron con bolsas y cajas las dos viviendas de Lubitz.



Los registros fueron ordenados, en colaboración con las autoridades francesas, por la fiscalía de Dusseldorf, que ha explicado en un comunicado que su objetivo es reunir "documentos personales" del copiloto que ayuden a esclarecer los motivos que le pudieron llevar a estrellar el avión.



También ha señalado que el análisis de las posibles pruebas llevará "algún tiempo", pero ha garantizado que informará sin demora a los familiares de las víctimas y a la opinión pública de cualquier novedad esencial en la investigación.