Polémica en el Congreso de Estados Unidos por utilizar las palabras 'amén' y 'mujer' en el discurso de apertura

Estados Unidos comienza el 2021 con el Congreso más diverso hasta la fecha celebrado el pasado 3 de enero. Diverso sí, pero no exento de polémica. La apertura del Congreso 117° causó gran controversia después de que el representante demócrata, Emanuel Cleaver, terminara su discurso pronunciando las palabras 'amén' y 'mujer'. Un hecho que los republicanos no tardaron en señalar.

Amén "no es una palabra de género"

El representante republicano de Pensilvania, Guy Reschenthaler, afirmó a través de sus plataformas sociales que amén significa "que así sea, no es una palabra de género" y agregó que "los hechos son irrelevantes para los progresistas". Su compañera de partido y delegada de Colorado, Lauren Boebert, dijo que "la virtud que señala a los demócratas no verificó la etimología hebrea de la palabra 'amén' para darse cuenta de que no tiene nada que ver con el género".

Nancy Pelosi reelegida y sorpresa en su equipo

Una sesión que finalizó con la reelección de la demócrata Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Representantes. 216 electores apoyaron el mandato de Pelosi mientras que 209 legisladores prefirieron al republicano Kevin McCarthy. La candidata demócrata inicia su cuarto periodo como responsable de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos tras ocupar el puesto en las etapas 2007-2009, 2009-2011 y 2019-2021.

La sorpresa para Nancy Pelosi se la han dado cinco demócoratas que emitieron el voto en su contra; Jared Golden de Maine, Conor Lamb, Mikie Sherrill, Abigail Spanberger y Elissa Slotkin. Por parte de los republicanos no se produjo ninguna ruptura interna y todos votaron en bloque a favor del líder Kevin McCarthy.

El coronavirus también presente en la sesión de Congreso

Otra polémica de la 117 edición surgió por la presencia de la demócrata Gwen Moore en la sesión tras haber dado positivo por coronavirus la semana pasada. Tras el incidente, la representante se apresuró a asegurar que el equipo médico del Capitolio le dio el visto bueno para participar y fue Nancy Pelosi quien permitió su presencia en la sala. La aclaración sirvió de mucho para el republicano Ken Buck que fue contundente en un mensaje a través de Twitter: "Pelosi está poniendo en peligro la salud pública para mantenerse en el poder".