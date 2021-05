El senador Andrew Brenner, de Ohio, en Estados Unidos, estaba conectado a una reunión por Zoom desde su coche, pero se cambió el fondo para que pareciera que estaba desde su casa. El problema es que le pillaron porque llevaba el cinturón puesto y estaba conduciendo durante la reunión.

En un primer momento, en la reunión aparece desde su coche aparcado, pero unos instantes más tarde se desconecta de Zoom y luego aparece con un filtro que simulaba el salón de una casa. Al parecer, pensó que no se notaba nada, pero olvidó que tenía puesto el cinturón de seguridad. De hecho, en un momento mira a ambos lados de la carretera para poder cruzar con seguridad.

La reunión de Zoom también estaba siendo retransmitida por 'The Ohio Channel' lo que provocó que numerosas personas se dieran cuenta. Se da la coincidencia de que ese mismo día, el estado de Ohio presentaba un proyecto de ley para evitar las distracciones al volante. Este hecho, ha provocado que el senador fuese criticado duramente.

Precisamente, en el texto de la ley que se presentaba se prohíbe expresamente escribir, enviar o leer mensajes de texto, ver videos o tomar fotos, retransmitir en directo y usar aplicaciones mientras se conduce. Solo se puede hablar por teléfono en manos libre y si se trata de una situación de emergencia.

El senador ha dado explicaciones

Visto el revuelo que ha causado que estuviese conduciendo y asistiendo a la reunión en Zoom al mismo tiempo, el senador republicano Brenner, elegido por Delaware, ha querido explicarse. En unas declaraciones a 'The Columbus Dispatch', Brenner ha dicho que "no estaba distraído, estaba prestando atención a la carretera y escuchando la reunión". Para justificarse ha añadido que "tenía dos reuniones seguidas en dos lugares distintos". Según él, ha hecho muchas llamadas mientras conducía y en este caso no estaba prestando atención al vídeo. "Para mí, fue como una llamada telefónica", ha añadido.