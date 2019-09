Gabriele Puccia, de 27 años, nunca pensó que su vida fuera a tener un trágico desenlace. Lo que comenzó como un divertido día de escapada, se terminó convirtiendo en una auténtica pesadill para este joven italiano.

Puccia fue al campo, a un sitio que le recomendó su hermana, para pasar un día agradable. La historia comenzó a torcerse cuando el joven trataba de dar con su coche, momento en el que se desorientó.

Para amenizar su despiste, Puccia colgó varios 'stories' en su cuenta de Instagram bromeando sobre su cómica situación: "Cretino de mí, que no he puesto la localización en el mapa", comentó para sus seguidores.

"En caso de ir todo mal pido disculpas a las personas a las que he hecho daño, también me disculpo con los que he traicionado. Si todo va mal, pues me despido. Adiós", bromeaba.

Tras escribir esas última palabras, horas más tarde, la policía de Verona encontraba el cuerpo del joven sin vida. Se había precipitado por un acantilado de 10 metros de altura.

Gabriele Puccia, que había confesado no haber salido nunca de excursión, fue árbitro de fútbol en las ligas regionales de Italia y, actualmente, ejercía como fisioterapeuta.