Los pediatras de Inglaterra piden que la bofetada y los azotes a los niños se prohíban por ley

Los pediatras de Inglaterra piden al gobierno que tome las riendas y que reforme la ley para que se considere ilegal el castigo físico a los niños . Los expertos coinciden en que dar una bofetada o un cachete a los menores conduce, en un futuro, a la violencia y a tener problemas de salud mental.

El Colegio de Pediatras y Salud infantil ha elaborado un informe en el que se detalla el alcance que puede tener la "clásica bofetada" en la salud a largo plazo y advierte que puede conducir a un "ciclo de violencia".

Permitido si es "castigo razonable"

En Inglaterra e Irlanda del Norte, un vacío legal permite a los padres y la madres usar legalmente la fuerza contra sus hijos siempre que se pueda justificar como "un castigo razonable".

Los médicos aseguran que la actual ley que defiende el castigo razonable les provoca dificultades para identificar casos de abuso infantil y dejaba a los profesionales legales decidir si la gravedad de las lesiones físicas de un niño significaba que el castigo era "razonable y moderado".

Según el informe, los niños que reciben castigo físico tienen casi tres veces más de posiblidades de desarrollar una peor salud mental y problemas de conducta como las rabietas, las peleas, la mentira, la distracción con facilidad o la hiperactividad. Además tienen dos veces más de experimentar agresiones físicas graves y abuso. También, la creencia de que "la violencia está aceptada".

Por una prohibición total

El profesor Andrew Rowland, pediatra consultor y funcionario de protección infantil del RCPCH (The Royal College of Paediatrics and Child Health), dijo que se debe cambiar la ley para que "no haya áreas grises" sobre si es ilegal golpear a un niño.

"Como pediatra que trabaja en los servicios de protección infantil, me enfrento regularmente a situaciones en las que se alega que se ha utilizado castigo físico contra un niño. La naturaleza vaga de las leyes hace que sea extremadamente difícil hablar con las familias sobre cuáles son las reglas en torno al castigo físico de los niños, lo que hace que sea más difícil hablar sobre el interés superior de sus hijos. Esta falta de claridad legislativa puede incluso añadir una capa adicional de complejidad al intentar identificar casos de abuso infantil".

"Nadie puede negar que las opiniones de nuestra sociedad sobre el castigo han cambiado en las últimas décadas: el 67 por ciento de los adultos votantes está de acuerdo en que el castigo físico de los niños es inaceptable. Disponemos de amplias pruebas que muestran la variedad de daños que el castigo físico produce en un niño, incluida la creencia aprendida de que la sociedad acepta e incluso fomenta la violencia".

Más de 65 países prohiben las bofetadas

La actual ley de la Infancia para Inglaterra se aprobó en 2004, castiga con penas de hasta 5 años de prisión pegar fuerte a los niños, es decir, cuando deja marcas en el cuerpo. Sin embargo,autoriza los bofetones moderados, siempre y cuando no cause "moratones, enrojecimiento o daño mental".

Durante su votación en la cámara de los Comunes, varios diputados laboristas se rebelaron contra la ley, propuesta por el Gobierno, al exigir que èsta estableciera una prohibición total de la violencia.

Más de 65 países han prohibido las bofetadas. El primero fue Sueciaen 1979. Escocia prohibió el castigo físico a menores de 16 años en 2020, y Gales prohibió las bofetadas en 2022.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com