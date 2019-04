El Parlamento británico plantea una ley que evite un 'brexit' sin acuerdo

tienen hasta el 12 de abril

Esta ley tiene como objetivo que no se produce una ruptura sin acuerdo el 12 de abril, fecha límite marcada por Bruselas para llegar a un acuerdo. Este miércoles Theresa May se ha reunido con el líder de la oposición, en una reunión que según afirma éste, ha sido "útil", pero "no concluyente".