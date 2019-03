París no restringirá el tráfico este martes tras bajar la contaminación

París no aplicará este martes el dispositivo de circulación restringida que impuso el lunes, tras detectar una mejora de la situación de la contaminación en la capital, según ha indicado una portavoz del Ministerio de Ecología.



La alcaldesa de París, la gaditana Anne Hidalgo, anunció que la capital francesa implantaría este lunes la conocida como circulación alterna, por la que solo pueden circular los vehículos con matrícula impar, coincidiendo con el día impar.



Se ha detectado "una mejora de la situación" de la contaminación, que había provocado que solo pudieran circular por la ciudad y por 22 municipios colindantes los vehículos con matrícula impar. Los servicios de detección de la contaminación preveían para hoy más de 50 micogramos de partículas final por metro cúbico, por lo que decidieron restringir el trafico.



Para la tarde está previsto que llueva, lo que va a mejorar la situación, según las previsiones, por lo que decidieron no seguir aplicando el dispositivo.



La capital francesa vivió la tercera jornada de su historia en la que se restringía la circulación, tras una vivida en 1997 y otra el 17 de marzo del año pasado.



Desde las 5.30 horas (4.30 horas GMT) estaba prohibido la circulación de los coches con matrícula par, para lo que se han establecido una serie de controles en las zonas de entrada a la ciudad y se prevén multas de hasta 22 euros a quienes no lo respeten.

Vehículos eléctricos e híbridos, fuera de esta medida

Los vehículos eléctricos, híbridos, de gas o aquellos que lleven al menos tres personas están excluidos de la medida, que ha tenido como efecto secundario una reducción del número de atascos en la ciudad.



En paralelo, el Ayuntamiento decidió también que durante el día de hoy los transportes públicos serán gratuitos, así como los servicios municipales de alquiler de vehículos eléctricos y de bicicletas. Tampoco se tarifarán los aparcamientos residenciales.