París acoge este lunes una cumbre para abordar el futuro de la seguridad continental

París acoge este lunes una "cumbre de crisis" sobre Ucrania. Fue convocada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El objetivo es abordar la guerra en el país ucraniano y tratar el futuro de la seguridad continental. Se reúnen este lunes la cúpula de la Unión Europea (UE), de la OTAN, y otros sietes jefes de Estado y de Gobierno. Pedro Sánchez estará presente en París. La cumbre llega tras el acercamiento entre Donald Trump y Vladímir Putin y sus consecuencias en la guerra de Ucrania.

Emmanuel Macron también contará con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acompañando a los mandatarios. Acudirán también el canciller alemán, Olaf Scholz, el primer ministro británico, Keri Starmer, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

El objetivo del presidente francés es "iniciar un periodo de consultas entre los líderes europeos sobre la situación en Ucrania y cuestiones de seguridad europea". Así lo confirmó un portavoz comunitario a Europa Press. "Podrían continuar poco después en otros formatos con el objetivo de acercar posturas entre todos los socios interesados en la paz y en la seguridad de Europa", añadía.

Trump-Putin y la paz en Ucrania

Donald Trump anunció que una eventual paz pasa por un acuerdo entre él y el presidente ruso, Vladímir Putin. El presidente estadounidense dejaba así en segundo plano al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. También descartaría de la mesa de negociaciones a la Unión Europea. Por su parte, en el segundo día de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Zelenski, expresó su apoyo a la creación de un Ejército europeo como medida para fortalecer la defensa de Ucrania frente a la invasión rusa, así como para proteger a los países europeos de amenazas externas. Zelenski también reafirmó su desconfianza hacia Estados Unidos, sugiriendo que Trump podría negarse a ofrecer ayuda a Europa en caso de una nueva amenaza.

JD Vance, vicepresidente de EEUU, pronunció un discurso el pasado viernes en el que hablaba de un retroceso de la librerad de expresión en Europa y de una persecución a políticas "alternativas". El Gobierno alemán lo interpretó como un respaldo tácito al partido ultraderechista Alternativa para Alemania.

"La amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro: el retroceso de Europa respecto a algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con Estados Unidos de América", exclamó Vance.

