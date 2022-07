El Papa habla sobre su posible renuncia: "No siento que Dios me los esté pidiendo"

Valentina Alazraki, periodista de Televisa Univisión, lanzaba la pregunta al Papa Francisco: "Me parece que no tiene intención de dimitir, ¿es así?" y Francisco respondía sin dudar: "No, por el momento no". Y añadía: "en este momento realmente no siento que Dios me lo esté pidiendo. Cuando sienta que me está pidiendo (que renuncie), lo haré. Por otro lado, los problemas de mi rodilla me han preocupado, porque comencé a preguntarme cómo iba a cambiar mi vida, gracias a Dios está mejorando y ahora puedo caminar".

Aunque recuerda que, pese a que su rodilla está mejorando, los dolores no le dejan en estos momentos viajar a la República Democrática del Congo.

Pese a su negativa a renunciar, la periodista María Antonieta Collins, que también estaba presente en la entrevista, le insistió: "(Si fueras a renunciar en el futuro) ¿seguirías vistiendo de blanco? ¿Seguirías viviendo en el Vaticano?". El Papa sonriente respondió que: "No, seguramente no". Preguntado entonces por si se mudaría a Argentina, muy confiado el Papa contestaba que: "No, yo soy el obispo de Roma, yo sería el obispo emérito de Roma en ese caso. Tal vez, me gustaría seguir escuchando las confesiones de la gente en la iglesia".

En la entrevista, emitida íntegramente por Televisa Univisión, el Papa no dejó de abordar otros muchos temas de actualidad. Entre ellos, la pandemia, recordando el emotivo momento del Statio Orbis del 27 de marzo de 2020. Y también ofreció su propia reflexión sobre la guerra en Ucrania, sobre ella destacó que para él es fundamental hablar "del país agredido y no de los agresores". Además, confirmó su intención de reunirse con el Patriarca ruso Kirill en septiembre, en el evento interreligioso que se celebrará en Kazajistán.

Sobre si los políticos católicos que apoyan el derecho al aborto deberían continuar recibiendo los sacramentos, Francisco repitió que era una cuestión de conciencia que los funcionarios electos debían resolver por sí mismos. Si bien la Iglesia Católica se opone al aborto, Francisco agregó que los sacerdotes y obispos deben seguir siendo pastores.

En cuanto al drama de los países asolados por la violencia, como Yemen y Siria, reiteró que lo que estamos viviendo es una "Tercera Guerra Mundial a pedazos" y que las armas nucleares "son inmorales", incluida su posesión y no sólo su uso.