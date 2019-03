El Papa Francisco ha admitido que el preservativo es "un método" para prevenir el sida, pero ha insistido en que hay otros problemas "más grandes" que hay que resolver antes. "Sí, es uno de los métodos. La moral de la Iglesia se encuentra, pienso, en este punto, frente a una perplejidad. O el quinto o el sexto mandamiento: la vida o que la relación sexual esté abierta a la vida. Pero este no es el problema".

"El problema es más grande", ha respondido el Papa a la pregunta de un periodista sobre si cree que es el momento de que la Iglesia cambie su opinión sobre el preservativo para evitar nuevas infecciones. En este sentido, ha indicado que no hablará del uso del preservativo hasta que no estén resueltos los "grandes" problemas: Malnutrición, trabajo esclavo, explotación, falta de agua potable o tráfico de armas.

"No hablemos de si se puede usar esta tirita o no para esa herida. A mí no me gusta bajar a reflexiones tan casuísticas cuando la gente muere por falta de agua, de pan, de hábitat", ha subrayado. "Pienso en la pregunta que le hicieron a Jesús una vez: 'Dime, maestro, ¿es lícito curar el sábado?'".

"Es obligatorio curar", ha apuntado haciendo una similitud con la pregunta sobre el anticonceptivo, indicando que hay que hablar de los problemas grandes --curar-- y cuando estén solucionados, entonces bajar a los casos concretos --si se puede hacer o no el sábado--.

"Cuando no haya injusticias en este mundo podremos hablar del sábado", ha subrayado.