Paliza a unos agentes durante una manifestación en la capital de Colombia

Un grupo de indígenas se han manifestado en Bogotá por el incumplimiento de unos pactos acordados con el Gobierno de Colombia. Durante varias horas, en la calle se vivió una batalla campal. Las autoridades aseguran que los manifestantes comenzaron a agredir a los agentes con palos, piedras y hasta con barras de hierro.

Un agente ha resultado gravemente herido. Varios indígenas lo acorralaron, lo tiraron al suelo y comenzaron a agredirle. Un testigo grabó la escena. El hombre se quedó inconsciente, pero eso no hizo que los protestantes cesaran. Su ira contra el gobierno cegó a los indígenas que no pararon de agredir al agente que no paraba de sangrar. Su cabeza estaba envuelta en sangre.

La condena a esta violencia ha sido unánime entre las autoridades. La vicepresidenta, Francia Márquez, ha dicho que ninguna violencia tiene cabida en un país que busca la igualdad. El presidente, Gustavo Petro, también ha denunciado en Twitter estos comportamientos: “La ausencia de diálogo siempre genera más violencia. Rechazo y condeno los actos vividos hoy en Bogotá. Varios miembros de la Fuerza Pública y civiles resultaron heridos. Nunca será protesta la agresión a un policía”.

¿Por qué se manifiestan?

Hace dos años, más de un millar de indígenas que llevaban meses acampados en el céntrico Parque Nacional de Bogotá acordaron una reubicación, pero el gobierno no les dio solución para sus problemas de salud, vivienda y educación en su nuevo destino. La comunidad denuncia que en La Rioja viven 900 personas en un lugar con capacidad para 300.

Por eso, tras cansarse con incontables llamadas de atención, han decidido tomar las calles de la capital del país y exigir, en el centro de la ciudad, un lugar seguro para ellos.