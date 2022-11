El pajarito de Elon Musk recula con el pago por la verificación en Twitter tras el caos de las cuentas 'fake'

Este miércoles llegaba a Twitter el pago para verificar las cuentas de los usuarios, pero su duración no ha sido la esperada. Tras anunciarse que la verificación de pago ya estaba en vigor, las prisas provocaron que no se estableciesen los filtros adecuados para ello, lo que ha provocado un pequeño caos en la red social, que no sale de un titular para protagonizar otro desde la llegada a la dirección de Elon Musk.

La falta de requisitos para poder acceder a la verificación azul, después de pagar 7.99 dólares al mes, provocó que muchos usuarios crearan cuentas falsas haciéndose pasar por celebridades. Como ha sido el caso de Lebron James, quien pedía la salida de Los Angeles Lakers o la farmacéutica Eli Lilly, que anunció en su cuenta que la insulina pasaba a ser gratis. Sin embargo, ambas tienen algo en común, no era la cuenta oficial, a pesar de tener el botón azul.

La plataforma no ha realizado ningún comunicado al respecto y todavía no se sabe hasta cuando quedará inhabilitada esta opción, aunque sí que notificaron en su web que aquellas cuentas creadas a partir del 9 de noviembre, momento en el que se puso en marcha el pago por la verificación, no podrán suscribirse ahora a Twitter Blue. Por ello, los usuarios de Twitter de Estados Unidos no tendrán posibilidad de acceder a ella hasta que no se arregle lo sucedido.

Verificación azul y gris

Tras este caos de verificaciones, Esther Crawford, la ejecutiva de productos de Twitter, explicó la diferencia entre el verificado azul y el gris. El primero es el de pago y el segundo destaca la oficialidad de la cuenta. Es decir, es una marca dedicada a "cuentas gubernamentales, empresas, socios comerciales, principales medios de comunicación, editores y algunas figuras públicas", pero Elon Musk decidió suprimir a los medios de comunicación y personalidades en menos de 24 horas.