Leopoldo López, padre del opositor venezolano encarcelado y condenado a 14 años de prisión, ha asegurado que ayer "fue un día muy largo" y que, este lunes a las 10 de la mañana, tienen 105 escaños asegurados y "seguimos contando hasta los 112-113".

En Espejo Público, Leopoldo López ha dicho que lo más triste es que unos invitados que estaban en Caracas como eran varios expresidentes latinoamericanos, pidieron que no se debía permitir la extensión de horarios a no ser que hubiera votantes en las fila. Ante ello apareció Diosdado Cabello pidiendo que se les retirara las credenciales a estos observadores, cuando no tiene nada que ver con un poder independiente como es el electoral.

López ha señalado que cree que tan pronto la MUD cumplirá su promesa y declarará la amnistía de los presos políticos, que son casi 80 personas. Él, que tenía orden de no salir de Venezuela, asegura que ahora va a volver tan pronto pueda, y espera celebrar allí las Navidades.