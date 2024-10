La angustia de los españoles en Líbano antes de ser evacuados: "Cayó un misil a un metro de nosotros"

El Gobierno de España ha puesto en marcha la operación de evacuación para repatriar a aproximadamente 400 ciudadanos españoles residentes en Líbano. El primer avión, un A330 con capacidad para 288 pasajeros, aterrizó en Beirut alrededor de las 8:00 horas, procedente de Yibuti, donde había entregado material militar. Poco después ha llegado un segundo avión, un A400M con capacidad para 116 personas, que partió desde la Base Aérea de Zaragoza.

En el A330 viajan ciudadanos españoles, sus familiares y parte del personal de la Embajada de España en el Líbano y se espera que aterrice en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) por la tarde. El A400M partirá en las próximas horas con otro centenar de personas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha indicado que, si fuera necesario, se enviaría una tercera aeronave que está preparada en Torrejón.

"Tenemos mucho miedo"

Los evacuados han compartido sus experiencias y el miedo vivido durante los últimos días. Merche, una española de 61 años de San Sebastián, contó que "el primer día que empezaron los bombardeos cayó un misil detrás nuestro, a un metro, pero había un muro y gracias a Dios no nos pasó nada". La donostiarra y su marido no consiguieron encontrar vuelos comerciales para regresar a España antes de ser notificados por la Embajada española sobre la evacuación.

El viaje al aeropuerto de Beirut, el único operativo en el país, resultó ser un camino complicado por el tráfico. Fátima, residente en la localidad sureña de Tiro, comentó: "Mientras nos encontrábamos en el atasco de camino a la capital, un proyectil cayó a 500 metros de la carretera. Y al llegar a Beirut también escuchamos los bombardeos. Tenemos mucho miedo, hasta aquí tengo miedo, hasta ahora".

"Nunca vamos a tener paz"

La situación en Líbano se ha deteriorado rápidamente, con más de 1,2 millones de personas desplazadas de sus hogares desde el inicio de la violencia, según el Gobierno libanés. Algunos evacuados expresaron su preocupación por el futuro de sus propiedades en el país. Merche compartió: "No sé nada de cómo está nuestra casa, sentimos impotencia de no saber, ya veremos a la vuelta cuando podamos volver. Estábamos muy contentos, pero la guerra nos obliga a salir".

Samir, otro evacuado, decidió adelantar su salida del país a pesar de tener un vuelo comercial reservado para más adelante. "Tenía un vuelo para el día 9 a Madrid, pero en estos seis días cualquier cosa puede pasar, nadie lo sabe. He preferido volver con esta evacuación", explicó.

Alejandro, acompañado por su familia, expresó su deseo de evitar que sus hijos experimenten una guerra como la que él y su esposa vivieron en 2006 entre Israel y Hezbolá. "Ya sabemos cómo va el tema un poco con Israel, siempre hay excusas para empezar la guerra e intentar invadir, y con eso nunca vamos a tener paz", comentó.

