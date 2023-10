La OTAN pide a Israel una respuesta "proporcionada" frente a Hamás

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha pedido este miércoles a Israel una respuesta "proporcionada" frente a Hamás y hacer "todo lo posible para evitar la pérdida de vidas de civiles inocentes".

"Israel tiene derecho a defenderse y ha sufrido horrendos ataques terroristas durante el fin de semana, con muchos civiles muertos. Israel tiene derecho a defenderse de este tipo de ataques", ha aclarado Stoltenberg

"También espero que, por supuesto, cuando veamos respuestas israelíes, sean proporcionadas y es importante que, mientras continúa este conflicto, hagamos todo lo posible para evitar la pérdida de vidas de civiles inocentes", ha indicado el secretario general de la OTAN.

Israel ha comenzado un bombardeo sobre la Franja de Gaza en respuesta al ataque terrorista que sufrió en su territorio por parte de Hamás, un ataque que deja ya 1.200 muertos y 3.000 heridos. Además, el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Lior Haiat, ha confirmado que han desplegado a 300.000 militares en el entorno de la Franja de Gaza, un despliegue que podría responder a una invasión terrestre por parte del ejército israelí.

Lior Haiat también ha asegurado que "no es el momento de negociar" con Hamás para rescatar a las entre 100 y 150 personas que el Gobierno Israel cree que han sido secuestradas o capturadas por los milicianos palestinos.

"No es el momento de negociar. Todavía estamos en guerra. Estamos contando nuestros cuerpos. Seguimos luchando contra los terroristas en nuestro territorio", informó Haiat.

"Israel está en guerra y hará todo lo que sea necesario para ganarla. No tenemos otra opción. Una guerra larga y dura. La guerra contra Hamás no va a ser una operación corta, sino a una guerra larga y dura. Comenzaremos nuestro ataque contra la infraestructura de Hamás en Gaza y nuestro objetivo es crear una nueva realidad en la que la organización terrorista Hamás no sea capaz de volver a atacar a civiles israelíes como lo ha hecho", aclaró Lior Haiat.

Los bombardeos israelíes en Gaza han causado ya 1.055 muertos y al menos 5.184 heridos. A estas cifras se les suman al menos 1.000 palestinos muertos en territorio israelí en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad tras infiltrarse desde la Franja, según las últimas estimaciones del Ejército de Israel.