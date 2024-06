Los "osos ninja" a los que les gusta la carne humana y que tienen aterrorizado Japón

El oso es un animal con el que, sin duda, se ha de tener cuidado. Su gran tamaño, sus garras y su modo de atacar hacen que sea uno de los seres vivos que no quieres encontrarte en un día de paseo por el bosque. Mucho menos, si resultan ser osos que tienen gusto por la carne humana.

Los osos pardos, normalmente, varían su dieta dependiendo de la estación del año, según 'Vertebrados Ibéricos'. En primavera, comen un 83% de plantas, 9,6% de animales ungulados un 4% de insectos, 2,3% de frutos secos, 0,4% de brotes de haya, 0,1% frutos carnosos y 0,2% micromamíferos. En verano, comen una mayoría de plantas también un 22% frutos carnosos, un 19% insectos, un 13% ungulados, un 3,9% bulbos y brotes de haya y 0,1% micromamíferos. En otoño, cambia la dieta y comen un 61% de frutos secos, un 16% de frutos carnosos, un 11% plantas, 11% ungulados, 0,9& insectos, 0,8% micromamíferos y 0,7% bulbos y brotes de haya. Por último, en invierno, comen también un 50% frutos secos, 32% plantas, 12% frutos carnosos, 5,6% ungulados, 0,6% bulbos, 0,1% insectos y 0,1% micromamíferos.

Lo que no se ve en su tipo de dieta, es la carne humana. Por eso, tal y como cuenta el diario británico 'The Sun', existe una isla en Japón totalmente atemorizada por la presencia de osos llamados "osos ninja", que se han acostumbrado a la dieta basada en carne, entre ellas la carne humana y que incluso la almacenan tras atacar a personas. Se denominan de esta forma debido a la capacidad del animal para evitar todas las trampas que las autoridades ponen para atraparlo.

La isla japonesa de Hokkaido se encuentra frente a un problema de control de este tipo de animales que ha estado atacando no solo a personas, sino también al ganado. Para entender el temor de los lugareños, hay que trasladase hasta hace unos años, donde un oso llamado "Oso 18" u "Oso Ninja", tuvo contra las cuerdas a los ganaderos y productores de leche de Hokkaido debido al ataque a sus ganados. El medio de comunicación 'Sora News 24', asegura que este oso atacó entre julio de 2019 y junio de 2023, hasta a unas 66 vacas lecheras. Se supo, gracias a investigaciones, que el oso medía unos 2,1 metros y pesaba 330 kilogramos. Este oso, finalmente, fue tiroteado por un cazador en julio de 2023.

Sin embargo, la tranquilidad no ha durado mucho para los lugareños de la isla japonesa, ya que se han comenzado a ver ataques similares de nuevo en la zona. Se han registrado múltiples ataques de nuevo a ganados e incluso a personas. Los expertos, tal y como indica el diario británico, sospechan que estos osos se hayan acostumbrado a comer carne. Yasushi Fujimoto, jefe de una organización de caza del lugar señala que la falta de cazadores está produciendo que haya una sobrepoblación de osos: "La montaña se está convirtiendo en un restaurante para osos".

¿Qué hacer si nos encontramos a un oso buscando comida?

Quizás no es algo que suela pasar pero desde el estado de California han realizado un simulacro de qué hacer ante una situación donde nos encontramos con osos buscando comida. Si nos llevamos esta sorpresa, las autoridades del estado aseguran que lo mejor es alejarnos de estos animales y no enfrentarnos a ellos, si no queremos salir heridos.

