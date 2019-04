La OMS declara la emergencia sanitaria internacional por el virus zika

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado emergencia mundial el brote del virus del Zika que se ha extendido por varios países de América Latina y que estaría relacionado con la microcefalia en recién nacidos. La organización ha reunido este lunes a su Comité de Emergencias y ha concluido que existen indicios suficientes como para acelerar la adopción de medidas y las labores de investigación.

WHO Director-General Dr Margaret Chan: #ZikaVirus & #microcephaly situation is a Public Health Emergency of Intl Concern #alert