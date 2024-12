Oleg Orlov, activista ruso: "El régimen de Putin es fuerte pero no es sólido. Sus pilares son la represión y la propaganda"

Oleg Orlov no es un disidente ruso más. Fundó la ONG “Memorial” dedicada a preservar la memoria de las víctimas de la represión soviética y a documentar las violaciones de derechos humanos en la Rusia de Putin, fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz y después condenado a 30 meses de cárcel precisamente por su labor. Actualmente, sigue su activismo desde Berlín, donde vive exiliado después de ser liberado en el último intercambio de presos entre Moscú y Occidente. Cuando se cumplen 25 años de la llegada de Putin al poder, analizamos con él la actualidad que afecta a los planes del presidente ruso.

¿La guerra de Ucrania le está saliendo a Putin más cara de lo que pensó?

En Ucrania no salió como él esperaba, como a él le habían dicho sus consejeros. Como cualquier dictador, Putin perdió el contacto con la realidad en un momento dado y le decían solamente lo que él esperaba escuchar. Pensaba que iba a ser una guerra rápida, que iba a ser como una especie de marcha sobre Ucrania pero resultó ser una guerra muy cruel, sangrienta, etc. El precio que está pagando no es un precio solo para Putin sino también para todo el pueblo ruso. Es una guerra que ha tenido un alto coste también a nivel económico, y no hay que olvidar las pérdidas de vidas humanas. Todo eso también ha perjudicado a la imagen de Putin. Otro de los precios que ha pagado por la guerra de Ucrania ha sido Siria. Asad era una especie de marioneta suya pero ha tenido que dejarlo caer.

Precisamente asistimos a días convulsos en Siria y que ya están teniendo repercusión en los planes de Putin. ¿Cree que la caída de Bashar al Asad es un golpe a las aspiraciones del presidente ruso?

El principal plan de Putin actualmente tiene que ver con Ucrania. Va a intentar lograr las mayores victorias en esa invasión. Obviamente, lo que ha ocurrido en Siria influye en las aspiraciones imperialistas de Putin en el Mediterráneo y afecta a sus bases en esa zona, que a nivel logístico son claves para sus planes en África. Pero su prioridad es Ucrania y de eso no cabe la menor duda.

¿Cree entonces que la guerra de Ucrania ha obligado a Putin a desviarse de su estrategia para tener influencia en el Mediterráneo?

El régimen de Asad ha caído por varias razones pero si es clave la reducción del apoyo militar de Rusia. Putin tuvo que desviar tropas a Ucrania y eso ha demostrado que el régimen de Putin no puede luchar en dos frentes.

Usted fue condenado a 30 meses de cárcel en febrero de 2024 y fue intercambiado en verano. ¿Cómo fueron esos meses de detención?

Fueron tiempos duros, difíciles, como son siempre las cárceles rusas. Son lugares de gran crueldad, es humillante no solo para los presos políticos sino para cualquier tipo de preso. En cambio, yo tuve suerte porque normalmente a los presos políticos les imponen una mayor presión. A mí me trataron como a un preso común más. Hay que tener en cuenta que hay que salvar a las personas que están en riesgo de muerte. A mi me intercambiaron pero en las cárceles hay gente al borde de la muerte y hay que intentar salvarlas. Pensé que conmigo serían duros, como hicieron con otros amigos que son presos políticos pero me acabaron intercambiando. Por ejemplo, no conocía a Kara Murza aunque sabía perfectamente quién era. Lo intercambiaron a la vez que a mí. La última que lo había visto fue en un juicio y me costó reconocerlo por su deterioro físico durante su estancia en la cárcel. No hubiera podido resistir mucho más tiempo en la cárcel.

¿Cree que la represión en Rusia va a más?

La represión en Rusia aumentó muchísimo al inicio de la invasión de Ucrania. El régimen teme a cualquier tipo de oposición o que surja cualquier movimiento en contra de la guerra. El régimen de Putin se basa en dos pilares: uno es la represión y otra la propaganda dentro del propio país. El régimen le tiene miedo a la libertad de expresión.

Sin Navalni, sin usted, ¿se queda Putin sin oposición visible? ¿Hay algún tipo de oposición en Rusia?

Actualmente no es posible que haya oposición en Rusia, solo puede haberla de forma clandestina. La hay pero ahora mismo no puede influir en un cambio del status quo mientras Putin siga al frente del poder.

¿Ve posibilidad de cambio allí?

Cuando Putin ya no esté, puede ser que enferme o muera, ahí el régimen podría resquebrajarse y sería el inicio del cambio. El régimen es fuerte pero no es sólido. Es una paradoja porque como he dicho antes, se basa en dos bases, la represión y la propaganda, pero no hay nada más. Son dos bases muy débiles porque la gente en Rusia también ve lo que ocurre y no siempre la propaganda funciona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com